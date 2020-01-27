Герой футбольного дня. Начо

"Реал" – на первом месте турнирной таблицы чемпионата Италии, но уровень игры, демонстрируемой мадридцами в последних поединках, не соответствует чемпионским амбициям. Нет зрелища, феерии и размаха. Впрочем, возможно, Зидан к этому и не стремится. Его главные ценности заключаются в ином. Для него важны бойцовские качества команды и каждого отдельно взятого игрока. А с этим проблем у "Реала" как раз и нет.

В двух последних матчах Ла Лиги "сливочным" по три очка приносили именно бойцы. Те, кто способен уцепиться за горло соперника мертвой хваткой. С "Севильей" соперника, своих болельщиков и даже своих партнеров по команде удивил боец ​​Карлос Каземиро. С "Вальядолидом" максимальной производительностью в атаке взорвался Хосе Игнасио Начо.

Боец, футболист без звездного ореола, защитник, не противящийся роли своеобразной "затычки" и тот кто, сцепив зубы, самоотверженно подменяет кого-то из звездных партнеров, кто не может играть по тем или иным причинам. А когда все здоровы и не дисквалифицированы, то обычно Хосе Игнасио Начо сидит на скамейке.

Вчера он был одним из трех игроков "Реала", кто попадал своим ударом в створ ворот "Вальядолида". Но если заточенные на атаку Бензема и Родриго не смогли пробить хитро для голкипера, то Хосе Игнасио Начо пробил без шансов. После удобной передачи Тони Кросса. Так он забил свой шестой гол в Ла Лиге и первый за последние два года в этом турнире. Примечательно, что в последний раз в чемпионате Испании Начо забивал также в январе месяце – но в 2018-м году. Тогда выстрелил дублем в поединке с "Депортиво".

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А самая большая ирония судьбы в том, что в матче с "Вальядолидом" Начо вообще мог не сыграть. Он получил свой шанс только из-за нелепой желтой карточки Карвахаля, полученной Даниэлем на последних минутах матча с "Севильей" за задержку мяча руками. Карвахаль тогда имел цель просто потянуть время, а оказалось, открывал путь к основе для игрока, которому суждено было стать героем встречи.

Зидан – счастливчик? Ну, раньше судьба часто баловала его своими подарками. Вот и на этот раз не повернулась к нему спиной.