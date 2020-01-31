"Я не всем доволен, мы торопились и теряли мяч". Сетьен прокомментировал разгромную победу Барсы

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен поделился впечатлениями после победы над "Леганесом" в 1/8 финала Кубка Испании (5:0). Цитирует Сетьена AS.

"Мы хорошо выглядели первые 20 минут. У нас многое получалось, но я не всем доволен – мы забивали, но упускали контроль над игрой, многое позволяли оппонентам… Во втором тайме было лучше, но есть еще куда расти, и лучше делать это, побеждая. Нельзя быть довольным исключительно результатом – мои футболисты торопились, теряли мяч".