  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Я не всем доволен, мы торопились и теряли мяч". Сетьен прокомментировал разгромную победу Барсы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я не всем доволен, мы торопились и теряли мяч". Сетьен прокомментировал разгромную победу Барсы

Испания
(1 голосов)

Кике на связи после 5:0

"Я не всем доволен, мы торопились и теряли мяч". Сетьен прокомментировал разгромную победу Барсы
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен поделился впечатлениями после победы над "Леганесом" в 1/8 финала Кубка Испании (5:0). Цитирует Сетьена AS.

"Мы хорошо выглядели первые 20 минут. У нас многое получалось, но я не всем доволен – мы забивали, но упускали контроль над игрой, многое позволяли оппонентам… Во втором тайме было лучше, но есть еще куда расти, и лучше делать это, побеждая. Нельзя быть довольным исключительно результатом – мои футболисты торопились, теряли мяч".

Читайте такжеКубок Испании. 1/8-я финала. Барселона наконец-то побеждает с легкостью

"Вернусь ли я к схеме с 3 защитниками? Возможно, но еще многое нужно проанализировать. Схемы будут часто меняться по ходу поединков, например, как сегодня в перерыве. Наши проблемы с форвардом? Всегда есть риск получить повреждение. Я привык работать с тем набором игроков, которые у меня есть. Скоро вернется Дембеле".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Кубок Испании Леганес Кике Сетьен Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...