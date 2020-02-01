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Заявка от Зидана. Реал - Атлетико 1:0. Обзор матча и видео гола

Испания
(1 голосов)

Реал - Атлетико ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 01.02.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Заявка от Зидана. Реал - Атлетико 1:0. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" лидирует, однако не впечатляет игрой. Однако как минимум одно очень сильное качество у команды есть – это характер. "Сливочные" могут выигрывать на жилах, сжав кулаки. И этого, на самом деле, может быть достаточно для глобального успеха.

По крайней мере, одного конкурента "Реал" уже точно отсеял. Зидан сделал заявку на отрыв, переиграв "Атлетико" 1:0. А уже через месяц – Эль-Класико. Тогда все и определится.

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги "Реал" - "Атлетико".

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Атлетико" 1:0
Гол: Карим Бензема 56

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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