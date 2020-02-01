Заявка от Зидана. Реал - Атлетико 1:0. Обзор матча и видео гола

"Реал" лидирует, однако не впечатляет игрой. Однако как минимум одно очень сильное качество у команды есть – это характер. "Сливочные" могут выигрывать на жилах, сжав кулаки. И этого, на самом деле, может быть достаточно для глобального успеха.

По крайней мере, одного конкурента "Реал" уже точно отсеял. Зидан сделал заявку на отрыв, переиграв "Атлетико" 1:0. А уже через месяц – Эль-Класико. Тогда все и определится.

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги "Реал" - "Атлетико".

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Атлетико" 1:0

Гол: Карим Бензема 56