Потенциальное украинское дерби в Сегунде. Овьедо - Альбасете: смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча

Еще не так давно мы внимательно следили за матчами некоторых команд в Ла Лиге, но теперь ни одного украинца в элитном испанском дивизионе нет. Зато наши игроки есть в Сегунде. Часто на слуху Андрей Лунин из "Овьедо" и Роман Зозуля из "Альбасете".

Команды – аутсайдеры своего чемпионата, но показывают характер. С этим оружием они и предстанут друг против друга. Матч состоится в рамках 26-го тура Сегунды на поле "Овьедо". Ожидаем дерби.

Начало матча – 02.02.2020 в 21:30. Смотрим прямой видеоэфир благодаря сигналу MEGOGО. Доступно без регистрации.