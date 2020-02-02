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Потенциальное украинское дерби в Сегунде. Овьедо - Альбасете: смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча

Испания
(1 голосов)

Овьедо - Альбасете: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.02.2020 ⋊ Сегунда на UA-Футбол

Потенциальное украинское дерби в Сегунде. Овьедо - Альбасете: смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча
UA-Футбол
Новина українською

Еще не так давно мы внимательно следили за матчами некоторых команд в Ла Лиге, но теперь ни одного украинца в элитном испанском дивизионе нет. Зато наши игроки есть в Сегунде. Часто на слуху Андрей Лунин из "Овьедо" и Роман Зозуля из "Альбасете".

Команды – аутсайдеры своего чемпионата, но показывают характер. С этим оружием они и предстанут друг против друга. Матч состоится в рамках 26-го тура Сегунды на поле "Овьедо". Ожидаем дерби.

Начало матча – 02.02.2020 в 21:30. Смотрим прямой видеоэфир благодаря сигналу MEGOGО. Доступно без регистрации.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Сегунда Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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