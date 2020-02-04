Абидаль: Еще после матча с Реалом стали готовить увольнение Вальверде

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль очень подробно рассказал об увольнении Эрнесто Вальверде.

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"В мое первое лето в клубе, мы начали поиск нового тренера. Однако, президент в последний момент решил продлить контракт с Вальверде. Мы приняли это, но понимали, что дело не в результатах, а во внутренней атмосфере.

Такие решения никогда не принимаются легко. Но после игры против "Реала" (котора закончилась нулевой ничьей) мы стали готовить его увольнение.

Мы смотрели за играми, а не результатами. Главное - тактика на матч, работа футболистов на поле. Для меня очень важны были детали. Отношения между раздевалкой и тренером были хорошие, но некоторые вещи не так просто уловить сразу. Я рассказал свое мнение руководству и было принято решение.

Были некоторые проблемы во внутренней коммуникации. Также, определенные футболисты были недовольны ситуацией", - цитирует Абидаля портал Sport.es.

Ранее сообщалось, что каталонская команда получила отказ от пятерых тренеров, прежде чем связалась с Кике Сетьеном.