Кубок Испании. Валенсия сложила полномочия победителя

"Валенсия" сложила полномочия обладателя Кубка Испании вполне заслуженно. Еще в 1/8-й финала турнира "Лос Чес" ходили по тонкому льду, когда лишь в серии пенальти одолели "Леонезу". Но "Гранада" оказалась соперником непосильным.

С третьей минуты гостям пришлось отыгрываться. Это Роберто Солдадо убежал в контратаку, протащил мяч и классно пробил издалека. Было бы сложнее "Валенсии", если бы Димитри Фулкье на 18-й минуте, или Янгел Эррера на 31-й пробили бы на несколько сантиметров точнее – не в каркас, а в плоскость. Еще Вадильо с Пуэртасом были близки к успеху, но "Валенсия" отыгралась вопреки обстоятельствам. Если сначала Родриго забил из офсайда, то через минуту – уже вполне правомерный гол после подачи Коклена.

Во втором тайме обе команды играли осторожнее. Ферран Торрес из выгодной позиции не переиграл вратаря, а Дарвин Мачис чудом не переиграл Доменека своим ударом. Матч стремительно приближался к экстра-таймам, однако в конце встречи Хайме Коста грубо ошибся при защите на угловом – мяч попал ему в руку и арбитр назначил пенальти. Опытный Солдадо реализовал приговор и впервые с 1969-го года вывел "Гранаду" в полуфинал Кубка Испании.

"Валенсия" же сложила полномочия. Сложный сезон для Альберта Селадеса.

Кубок Испании. 1/4-я финала

Гранада. "Нуэво Лос Каменос"

Арбитр в поле – Карлос Гонсалес Гонсалес

"Гранада" - "Валенсия" 2:1

Голы: Роберто Солдадо 3, Роберто Солдадо 90+4 (пен.) - Родриго 40

"Гранада": Аарон Эскандель - Димитри Фулкье, Хесус Вальехо, Герман Санчес, Карлос Нева - Максим Гоналон (Брайс Этеки 86), Янгел Эррера - Альваро Вадильо (Виктор Диас 46), Антонио Пуэртас - Роберто Солдадо, Карлос Фернандес (Дарвин Мачис 69)

"Валенсия": Хауме Доменек - Даниэль Васс, Габриэль Паулиста, Муктар Дьякаби (Рубен Собрино 90+5), Хайме Коста - Ферран Торрес (Гонсалу Гуэдеш 68), Дани Парехо, Франсис Коклен, Карлос Солер - Макси Гомес, Родриго (Алессандро Флоренци 87)

Предупреждения: Максим Гоналон 43, Роберто Солдадо 53