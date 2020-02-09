Примера. 23-й тур. Осасуна - Реал 1:4. Как правильно дразнить конкурентов

В первом круге "Реал" одолел "Осасуну" на классе, став первой командой, которая опустила дерзкого новичка Ла Лиги с небес на землю. Сейчас же была немного другая история: мадридцы щекотали нервы своим болельщикам, а сопернику разогревали аппетит, словно собаке Павлова. И когда "Осасуна" уже уверовала в свой возможный успех, а конкуренты лелеяли надежды на потерю мадридцами очков, подопечные Зидана убийственно применили тот самый класс.

В течение стартовых минут пятнадцати "Реала" на поле как будто бы не было. Вызывала удивление та легкость, с которой Хосе Арнаис промчался по флангу и выполнил прострел, на который никто не откликнулся. Гости панически вынесли мяч подальше, но мгновенно получили на свои ворота атаку вторым темпом. На этот раз еще более острую: Куртуа выручил "Реал" после сильного удара Рубена Гарсии.

Держали гостей в напряжении и моменты с участием Игнасио Видаля и Первиса Эступинана. Поэтому гол Унай Гарсии, забитый ударом головой в падении после подачи Рубена Гарсии с углового, оказался абсолютно логичным. Однако Зинедин Зидан сохранял спокойствие. Словно знал, что его подопечных такой ход поединка только разозлит.

Так оно и произошло. С середины первого тайма доминировал уже "Реал". Бэйл и Карим Бензема, а затем еще Дани Карвахаль пристрелялись, а Иско и Серхио Рамос уже пуляли боевыми патронами. Первый забил ударом в одно касание, поставив корпус – после того, как мяч отскочил к нему в результате неудачной работы с мячом Гарета Бэйла. А менее чем через пять минут Серхио Рамос, откликнувшись на передачу Каземиро, увенчал успехом розыгрыш углового (забивает в Ла Лиге каждый год, начиная с 2004-го). С ног на голову.

Завершающий отрезок первого тайма прошел спокойно, а вот стартовые минуты второй 45-минутки наполнились агрессией – спортивной и не только. Бензема и Бэйл могли забивать, а у "Осасуны" резко ответил Рубен Гарсия. А между тем была агрессия неспортивная: подкат Эступинана против Модрича в штрафной, который мог привести к пенальти, желтая карточка Начо Видаля за грубую игру, импульсы Серхио Рамоса как в собственной штрафной площадке, так и в чужой. Искры летели из-под шипов.

"Осасуна" выдержала стартовый натиск "Реала" и в дальнейшем ничем сопернику не уступала. Ничем, вот только отыграть гол Рамоса так и не могла: только трем командам в чемпионате до сих пор удалось "Реалу" забить больше одного гола за матч и "Осасуна" не повторила их подвига. Хотя и атаковала, заставляя соперника терпеть.

Благодаря этому терпению мадридцы и дождались шанса закрыть эту игру. "Осасуна" большие силы перевела на чужую половину поля, поэтому после одной из ошибок не успела закрыть зоны. В одну из таких ворвался Карим Бензема после паса Модрича, которому мяч подарил Рубен Гарсия, оттянул на себя защитника, а затем отпасовал Лукасу Васкесу – 3:1.

Точка была поставлена, однако Лука Йович уже не впервые в этом сезоне забивает после дедлайна. Его гол с передачи Дани Карвахаля пристыдил "Осасуну", не заслуживающую такой участи. Хотя даже в безнадежной ситуации памплонцы могли уйти от разгрома – Иньиго Перес попал в перекладину. Не повезло.

"Реал" дал болельщикам "Барсы" надежду, но потом жестокого разбил ее о свое хладнокровие. Подразнил.

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Реал" 1:4

Голы: Гарсия Унай 14 - Иско 33, Серхио Рамос 38, Лукас Васкес 84, Лука Йович 90+2

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Давид Гарсия, Рубен Гарсия, Хосе Арнаис (Энрик Галлего 61), Иньиго Перес, Дарко Брашанац, Хон Толлар Монкайола (Фран Мерида 10), Гарсия Унай, Первис Эступинан, Роберто Торрес (Марк Кардона 77)

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Карим Бензема (Лука Йович 88), Гарет Бэйл (Лукас Васкес 71), Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Иско (Винисиус Жуниор 82), Ферлан Менди

Предупреждения: Игнасио Видаль 57, Давид Гарсия 69 - Рафаэль Варан 73, Серхио Рамос 79