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Примера. 23-й тур. Осасуна - Реал 1:4. Как правильно дразнить конкурентов

Испания
(1 голосов)

Не без проблем

Примера. 23-й тур. Осасуна - Реал 1:4. Как правильно дразнить конкурентов
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом круге "Реал" одолел "Осасуну" на классе, став первой командой, которая опустила дерзкого новичка Ла Лиги с небес на землю. Сейчас же была немного другая история: мадридцы щекотали нервы своим болельщикам, а сопернику разогревали аппетит, словно собаке Павлова. И когда "Осасуна" уже уверовала в свой возможный успех, а конкуренты лелеяли надежды на потерю мадридцами очков, подопечные Зидана убийственно применили тот самый класс.

В течение стартовых минут пятнадцати "Реала" на поле как будто бы не было. Вызывала удивление та легкость, с которой Хосе Арнаис промчался по флангу и выполнил прострел, на который никто не откликнулся. Гости панически вынесли мяч подальше, но мгновенно получили на свои ворота атаку вторым темпом. На этот раз еще более острую: Куртуа выручил "Реал" после сильного удара Рубена Гарсии.

Примера. 23-й тур. Осасуна - Реал 1:4. Как правильно дразнить конкурентов - изображение 1

Держали гостей в напряжении и моменты с участием Игнасио Видаля и Первиса Эступинана. Поэтому гол Унай Гарсии, забитый ударом головой в падении после подачи Рубена Гарсии с углового, оказался абсолютно логичным. Однако Зинедин Зидан сохранял спокойствие. Словно знал, что его подопечных такой ход поединка только разозлит.

Примера. 23-й тур. Осасуна - Реал 1:4. Как правильно дразнить конкурентов - изображение 2

Так оно и произошло. С середины первого тайма доминировал уже "Реал". Бэйл и Карим Бензема, а затем еще Дани Карвахаль пристрелялись, а Иско и Серхио Рамос уже пуляли боевыми патронами. Первый забил ударом в одно касание, поставив корпус – после того, как мяч отскочил к нему в результате неудачной работы с мячом Гарета Бэйла. А менее чем через пять минут Серхио Рамос, откликнувшись на передачу Каземиро, увенчал успехом розыгрыш углового (забивает в Ла Лиге каждый год, начиная с 2004-го). С ног на голову.

Завершающий отрезок первого тайма прошел спокойно, а вот стартовые минуты второй 45-минутки наполнились агрессией – спортивной и не только. Бензема и Бэйл могли забивать, а у "Осасуны" резко ответил Рубен Гарсия. А между тем была агрессия неспортивная: подкат Эступинана против Модрича в штрафной, который мог привести к пенальти, желтая карточка Начо Видаля за грубую игру, импульсы Серхио Рамоса как в собственной штрафной площадке, так и в чужой. Искры летели из-под шипов.

Примера. 23-й тур. Осасуна - Реал 1:4. Как правильно дразнить конкурентов - изображение 3

"Осасуна" выдержала стартовый натиск "Реала" и в дальнейшем ничем сопернику не уступала. Ничем, вот только отыграть гол Рамоса так и не могла: только трем командам в чемпионате до сих пор удалось "Реалу" забить больше одного гола за матч и "Осасуна" не повторила их подвига. Хотя и атаковала, заставляя соперника терпеть.

Благодаря этому терпению мадридцы и дождались шанса закрыть эту игру. "Осасуна" большие силы перевела на чужую половину поля, поэтому после одной из ошибок не успела закрыть зоны. В одну из таких ворвался Карим Бензема после паса Модрича, которому мяч подарил Рубен Гарсия, оттянул на себя защитника, а затем отпасовал Лукасу Васкесу – 3:1.

Точка была поставлена, однако Лука Йович уже не впервые в этом сезоне забивает после дедлайна. Его гол с передачи Дани Карвахаля пристыдил "Осасуну", не заслуживающую такой участи. Хотя даже в безнадежной ситуации памплонцы могли уйти от разгрома – Иньиго Перес попал в перекладину. Не повезло.

"Реал" дал болельщикам "Барсы" надежду, но потом жестокого разбил ее о свое хладнокровие. Подразнил.

Примера. 23-й тур. Осасуна - Реал 1:4. Как правильно дразнить конкурентов - изображение 4

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"
"Осасуна" - "Реал" 1:4
Голы: Гарсия Унай 14 - Иско 33, Серхио Рамос 38, Лукас Васкес 84, Лука Йович 90+2

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Давид Гарсия, Рубен Гарсия, Хосе Арнаис (Энрик Галлего 61), Иньиго Перес, Дарко Брашанац, Хон Толлар Монкайола (Фран Мерида 10), Гарсия Унай, Первис Эступинан, Роберто Торрес (Марк Кардона 77)

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Карим Бензема (Лука Йович 88), Гарет Бэйл (Лукас Васкес 71), Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Иско (Винисиус Жуниор 82), Ферлан Менди

Предупреждения: Игнасио Видаль 57, Давид Гарсия 69 - Рафаэль Варан 73, Серхио Рамос 79

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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Комментарии (22)
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amg333 (Kyiv )
09.02.2020 в 20:22
Великий Реал на пути к 34 чемпионству!!..
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0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
09.02.2020 в 20:14
Реал с победой.
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0
0
skopa (Харьков)
09.02.2020 в 19:48
Как разбирать Реал, Осасуна показала в первые 20 минут. Если "звезды" Гвардиолы не найдут сил на высокий прессинг хотя бы на один тайм и попытаются переиграть испанцев что называется на классе, результат может быть плачевным..
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+2
-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
09.02.2020 в 19:41
Игра отстой. Посмотрим что Барса покажет, тоже отстой ещё тот.
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+1
-1
воха73 (киев)
09.02.2020 в 19:31
Рамос - красавчик! что бы там не писали его хейтеры!
Ответить
+2
-4
аалекс ( Крым)
09.02.2020 в 19:20
Счет разгромный, а вот играл Реал как-то неубедительно, натужно. Но победа есть победа. Ждем, что вечером покажет вторая команда Испании.
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+2
-5
avatar
Loader (Днепр)
09.02.2020 в 20:12
Мягкий вброс отмечен.
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
09.02.2020 в 19:06
Реал и всех кто за него, с победой. Счет хороший, игра не столь хороша, но, в принципе сойдет. На Модриче можно было вполне дать пенальти. Первые 15 минут Реал занимался непонятно чем, но после пропущенного гола быстро собрались, это из положительных моментов. Из отрицательных - игра Бэйла, дал ему Зидан шанс, а лучше бы не давал. А наигрывал, к примеру, Йовича. Кариму все нападение тянуть тяжело, но Кариму плюс. Менди и Вальверде - молодцы. Каземиро, как всегда. Без него уже играли на кубок. Рез-т еще помним. В целом за всё - четыре с плюсом.
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+3
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
09.02.2020 в 19:11
C победой тебя твоей команды дружище. Победа есть победа и ещё одно подтверждение, что для крупного счёта вовсе не обязательно владеть мячом 80%, 56 достаточно. А ошибки то такэ. Разве будет интересно смотреть футбол, если всё будет идеально?
Ответить
+3
0
metall5291 (Kharkiv)
09.02.2020 в 19:41
Спасибо.
+2
0
avatar
Loader (Днепр)
09.02.2020 в 20:14
И это правильно.)
0
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
09.02.2020 в 20:17
Вітання не мені, але дякую :)
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
09.02.2020 в 20:20
victor1306 (Мадрид) И тебя с победой. Просто среди всего прежнего мусора на других ветках, адекватных болельщиков приходится с фонариком искать
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
09.02.2020 в 20:25
to MES QUE UN CLUB И это правильно.)
0
0
avatar
Барселинис (землянин)
09.02.2020 в 19:56
Ещё один плюс у Реала несомненный - это игра головой, чего к сожалению не скажешь о Барсе. Игра так себе.. Осасуна конечно же не показатель, тем паче она играла без своего основного бомбардира. Но победа Реала заслуженная и посему прими мои поздравления, о адекватнейший из адекватнейших. )
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
09.02.2020 в 20:13
Ты прав Олег. Тоже хотел отметить игру головой. Как бы там кто не критиковал Реал за примитивные навесы, но почти с каждым этим навесом пожар в штрафной соперника. По-моему это иногда и Барсе делать, а не пытаться всей командой с мячом забежать в ворота соперника.
0
0
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Loader (Днепр)
09.02.2020 в 20:18
А кому это делать? Пике да и Бускетс. И все-таки игра низом - стиль "гномов", как любят ныть хейтеры.))
0
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victor1306 (Мадрид)
09.02.2020 в 20:16
З перемогою! Погоджусь з оцінкою. Але все ж таки увесь матч було якесь відчуття що все під контролем (хоча моментами було не так) і три очки наберуться ІМХО
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0
0
Лекарь (село Дарница)
09.02.2020 в 18:56
Реал разгромил Осасуну. Забил даже Йович
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+3
-2
oda1979 (Запорожье)
09.02.2020 в 18:57
Забил кстати не плохо
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+2
-2
Лекарь (село Дарница)
09.02.2020 в 19:33
Не видел. Да и пох
+1
-4
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Loader (Днепр)
09.02.2020 в 20:23
Конечно, Йовичу лучше проявить себя в игре против топов. Если дадут возможность. Но он крепкий середняк среди нападающих и может спасти при умном раскладе от тренера. Без сомнения, не Суарес или Левандовски, но это не отменяет его качества.
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