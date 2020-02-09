Рамос забил в ворота Осасуны свой 90-й гол за Реал. Серхио забивает в Ла Лиге дольше всех

В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Осасуну" 4:1.

Второй гол "сливочных" в этом матче забил капитана гостей Серхио Рамос. Испанский защитник отличился на 38-й минуте встречи.

Этот гол стал для 33-летнего Рамоса 90-м в футболке мадридцев во всех турнирах.

По информации Gracenote, Серхио - единственный игрок, который забивает в Ла Лиге на протяжении 17 последних календарных лет. Рамос забил свой первый в чемпионате Испании 26 сентября 2004-го года в составе "Севильи".