  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рамос забил в ворота Осасуны свой 90-й гол за Реал. Серхио забивает в Ла Лиге дольше всех
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рамос забил в ворота Осасуны свой 90-й гол за Реал. Серхио забивает в Ла Лиге дольше всех

Испания
(1 голосов)

Испанский защитник забивает 17 лет подряд в Ла Лиге

Рамос забил в ворота Осасуны свой 90-й гол за Реал. Серхио забивает в Ла Лиге дольше всех
Новина українською

В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Осасуну" 4:1.

Второй гол "сливочных" в этом матче забил капитана гостей Серхио Рамос. Испанский защитник отличился на 38-й минуте встречи.

Этот гол стал для 33-летнего Рамоса 90-м в футболке мадридцев во всех турнирах.

По информации Gracenote, Серхио - единственный игрок, который забивает в Ла Лиге на протяжении 17 последних календарных лет. Рамос забил свой первый в чемпионате Испании 26 сентября 2004-го года в составе "Севильи".

Рамос забил в ворота Осасуны свой 90-й гол за Реал. Серхио забивает в Ла Лиге дольше всех - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Ла Лига Осасуна
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gracenote
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Loader (Днепр)
09.02.2020 в 19:32
Если бы он вместе с Марсело занимались своими прямыми обязанностями.)) А там косяк. Этих парней давно необходимо перевести в полузащиту. Там они в ударе.
Ответить
0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
09.02.2020 в 19:23
Красава
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...