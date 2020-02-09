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Рамос забил в ворота Осасуны свой 90-й гол за Реал. Серхио забивает в Ла Лиге дольше всех
Испанский защитник забивает 17 лет подряд в Ла Лиге
В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Осасуну" 4:1.
Второй гол "сливочных" в этом матче забил капитана гостей Серхио Рамос. Испанский защитник отличился на 38-й минуте встречи.
Этот гол стал для 33-летнего Рамоса 90-м в футболке мадридцев во всех турнирах.
По информации Gracenote, Серхио - единственный игрок, который забивает в Ла Лиге на протяжении 17 последних календарных лет. Рамос забил свой первый в чемпионате Испании 26 сентября 2004-го года в составе "Севильи".
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Источник:Gracenote
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09.02.2020 в 19:32
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Krivbass6 (Кривой Рог)
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