Кубок Испании. Сосьедад побеждает Мирандес, но вопросы остаются

"Мирандес" уже прыгнул выше головы, дойдя до полуфинала, а нападающий "кабанов" Матеус Бароссо забил пять голов в предыдущих четырех матчах. Забил и сегодня – шестой гол в пятом поединке, что сохранило для представителя Сегунды рабочие шансы в этом противостоянии.

В конце первого тайма Бароссо ловко разобрался с оппонентами в штрафной и поразил угол ворот Ремиро благодаря рикошету. Это был ответ на гол Оярсабаля с пенальти на шестой минуте, однако ответа на гол Эдегора у гостей не нашлось. Мартин классно поймал мяч на ногу после отскока от стойки.

"Реал Сосьедад" выглядел, как и предполагалось, лучше, однако преимущество было не тотальным. Пожалуй, итоговый счет с разницей в один мяч в пользу басков хорошо описывает распределение сил. Но это только половина дистанции. У "Мариндеса" еще будет шанс отыграться, а "Реал Сосьедаду" легко пройти в финал не удастся. Однако команда готова преодолевать трудности – ради своих по-хорошему сумасшедших болельщиков, ради цели, вокруг которой они объединились.

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч

Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Мирандес" (II) 2:1

Голы: Микель Оярсабаль 9 (пен.), Мартин Эдегор 42 - Матеус Бароссо 39

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро - Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо (Андер Геварра 68), Робин Ле Норман, Начо Монреаль - Кристиан Португеса (Аднан Янузай 77), Мартин Эдегор, Игор Субельдия, Микель Мерино, Микель Оярсабаль - Александер Исаак (Виллиан Жозе 67)