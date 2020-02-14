Барселона - Хетафе. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Хетафе" не устает удивлять в этом чемпионате Испании. Команда Хосе Бордаласа занимает третью позицию, а в прошлом туре уверенно одолела авторитетную "Валенсию". Сейчас же "городские" попытаются сразить "Барселону".

Матч состоится 15-го февраля 2020-го года в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция – на телеканале "Футбол 2". В Интернете прямую видеотрансляцию покажет платформа MEGOGO.

Текстовая онлайн прямая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямой видеоэфир поединка 24-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Хетафе"?