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Барселона - Хетафе. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона - Хетафе: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.02.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Хетафе" не устает удивлять в этом чемпионате Испании. Команда Хосе Бордаласа занимает третью позицию, а в прошлом туре уверенно одолела авторитетную "Валенсию". Сейчас же "городские" попытаются сразить "Барселону".
Матч состоится 15-го февраля 2020-го года в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция – на телеканале "Футбол 2". В Интернете прямую видеотрансляцию покажет платформа MEGOGO.
Текстовая онлайн прямая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн прямой видеоэфир поединка 24-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Хетафе"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
- Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
- Чехия - Digi Sport 2, DIGI GO;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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