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Упасть - не встать. Как Зидана в тренерской зоне с ног повалили

Испания
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Реал в этом матче потерял очки

Упасть - не встать. Как Зидана в тренерской зоне с ног повалили
UA-Футбол
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"Реал" нестабильно провел матч 24-го тура Ла Лиги, вспыхивая эпизодами. Много атаковал, но спортивная агрессия имела место лишь тогда, когда мадридцев не устраивал счет. Поэтому в потере виноваты сами.

Зидан почти весь матч провел на ногах в технической зоне. Почти, потому что в одном из эпизодов его с этих ног повалили. Джозеф Айду, пытаясь догнать мяч, по инерции "зацепил" легендарного француза. Игроки "Сельты" не боятся авторитетов. Счет это подтверждает.

"Реал" остается лидером Ла Лиги, но опережает "Барселону" теперь лишь на одно очко.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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