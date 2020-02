Упасть - не встать. Как Зидана в тренерской зоне с ног повалили

"Реал" нестабильно провел матч 24-го тура Ла Лиги, вспыхивая эпизодами. Много атаковал, но спортивная агрессия имела место лишь тогда, когда мадридцев не устраивал счет. Поэтому в потере виноваты сами.

Зидан почти весь матч провел на ногах в технической зоне. Почти, потому что в одном из эпизодов его с этих ног повалили. Джозеф Айду, пытаясь догнать мяч, по инерции "зацепил" легендарного француза. Игроки "Сельты" не боятся авторитетов. Счет это подтверждает.

Celta out here trying to injure zidane pic.twitter.com/cR5axlYVmu