(Анти) Герой футбольного дня. Серхио Рамос

Серхио Рамос нужен "Реалу". Это его лидер на поле и в раздевалке. Это его идейный вдохновитель, который после ухода Криштиану Роналду лучше всех олицетворяет собой весь символизм мадридской команды. И неопределенность относительно нового контракта, которая возникла в процессе переговоров – это лишь мелкая шероховатость, которая вскоре будет сглажена.

Кроме ментальной роли, Серхио Рамос – это еще и столп обороны, на который команда опирается в практической плоскости. "Реал" сейчас владеет сильнейшей обороной в Ла Лиге – об этом говорят факты. Пропускает меньше "Барселоны", "Валенсии", "Севильи", "Хетафе" и даже крайне прагматичных "Атлетико" и "Атлетика". Хотя во вчерашнем матче произошел сбой.

Впервые с начала октября 2019-го года "Реал" пропустил в течение матча больше одного гола в чемпионате. Это при условии, что соперник считанные разы переходил на чужую половину поля и лишь трижды за девяносто минут попал в створ ворот. Оба гола "Сельте" дались слишком легко.

Серхио Рамос – прямой "фигурант" обеих голевых атак галисийцев, потому что прошли они благодаря простеньким комбинациям в центральной зоне. И если в первом случае, когда Рамос выдвинулся высоко вперед, обнажив зону, еще можно оправдать действия капитана (в опорной зоне "Реала" произошел провал, никто не держал Яго Аспаса, поэтому Рамос пытался помешать ему распорядиться мячом, однако, обнажив зону, сыграл недостаточно плотно с оппонентом), то второй гол – прямая его вина. Потребности отходить так далеко от линии штрафной при зонной обороне, притом, что там Рамос сыграл недостаточно активно и плотно, не было. Передача Дениса Суареса как нож сквозь масло прошла на Санти Мину, Варан в этом матче не успевал страховать, поэтому счет стал 2:2. Гол Серхио Рамоса с пенальти не оказался переломным.

Наоборот, после него и после помпезного празднования капитаном локального успеха команда лишилась спортивной агрессии. Уверовал в победу и Зидан, поочередно убрав с поля Азара, Бейла и Тони Крооса. Но "Сельта" требовала к себе больше уважения и заявила об этом поразительной эффективностью в атаке.

Не катастрофическая, но неуместная потеря для "Реала". Ведь дальше будет сложнее: Эль-Класико, плей-офф Лиги чемпионов и усиление давления ответственности за результат. Чем ближе к финишу – тем больше давления чемпионских амбиций. И от таких игроков как Серхио Рамос Зидан меньше всего ожидает сюрпризов со знаком "минус".