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Реал представил 18-летнего полузащитника

Испания
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Контракт был подписан в начале января

Реал представил 18-летнего полузащитника
Новина українською

"Реал" представил полузащитника Рейнира Хесуса Карвалью. В Twitter опубликовано видео того, как он подписывает контракт.

18-летний хавбек стал единственным приобретением мадридского клуба в зимнее трансферное окно. Он перешел в "Реал" из "Фламенго" за 30 миллионов евро еще в конце января. Ожидается, что пока бразилец будет играть за "Кастилью".

На клубном уровне Рейнир провел 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал две голевых передачи.

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В статье: Реал (Мадрид) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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