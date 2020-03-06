Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси - лучший игрок месяца в Примере
Он набрал десять очков по системе гол+пас
Лионель Месси признан лучшим игроком месяца испанской Примеры, сообщает пресс-служба лиги.
В феврале он принял участие в четырёх матчах, в которых набрал 10 очков по системе "гол+пас". Во встрече с "Леванте" 32-летний игрок отдал две результативные передачи, в матче с "Бетисом" – три, а с "Хетафе" – одну. Закончил февраль аргентинец четырьмя голами в ворота "Эйбара".
Всего в нынешнем сезоне на счету Месси 18 забитых мячей (2 – с пенальти) и 12 результативных пасов в 21 матче чемпионата Испании.
????¡El jugador del @FCBarcelona_es Leo Messi es elegido Mejor Jugador del Mes de febrero en #LaLigaSantander! ????❤— LaLiga (@LaLiga) March 6, 2020
???? https://t.co/xrCt9qrOGv pic.twitter.com/8dbQ9NwHiy