Месси - лучший игрок месяца в Примере

Лионель Месси признан лучшим игроком месяца испанской Примеры, сообщает пресс-служба лиги.

В феврале он принял участие в четырёх матчах, в которых набрал 10 очков по системе "гол+пас". Во встрече с "Леванте" 32-летний игрок отдал две результативные передачи, в матче с "Бетисом" – три, а с "Хетафе" – одну. Закончил февраль аргентинец четырьмя голами в ворота "Эйбара".

Всего в нынешнем сезоне на счету Месси 18 забитых мячей (2 – с пенальти) и 12 результативных пасов в 21 матче чемпионата Испании.