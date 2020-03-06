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Месси - лучший игрок месяца в Примере

Испания
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Он набрал десять очков по системе гол+пас

Месси - лучший игрок месяца в Примере
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Лионель Месси признан лучшим игроком месяца испанской Примеры, сообщает пресс-служба лиги.

В феврале он принял участие в четырёх матчах, в которых набрал 10 очков по системе "гол+пас". Во встрече с "Леванте" 32-летний игрок отдал две результативные передачи, в матче с "Бетисом" – три, а с "Хетафе" – одну. Закончил февраль аргентинец четырьмя голами в ворота "Эйбара".

Всего в нынешнем сезоне на счету Месси 18 забитых мячей (2 – с пенальти) и 12 результативных пасов в 21 матче чемпионата Испании.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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