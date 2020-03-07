Симеоне о ничьей с Севильей: Нам нужно быть сильными, бороться до конца

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мыслями после ничьи с "Севильей" в матче 27-го тура Ла Лиги.

"Мы хотели победить, как и "Севилья". Обе команды стремились к победе: они забили, мы отыгрались и вышли вперед, они сравняли. Во втором тайме мы не смогли реализовать моменты, и благодаря тому, что ни одна из команд не допускала ошибок, матч закончился вничью. Нам нужно быть сильными, бороться до конца с любым соперником.

Что касается VAR, то чаще он приводит к справедливым решениям, чем наоборот. Я был слишком далеко от эпизода с первым пенальти и также не увидел второго. Не думаю, что VAR как-то повлиял на исход игры, обе команды бились за важные цели. Тот, кто сохраняет спокойствие, способен добиться своего", – рассказал Диего Симеоне.