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"Это будет стоить нам 6 миллионов". Президент Барселоны высказался о том, что матч против Наполи пройдет без зрителей
Но здоровья зрителей - прежде всего
Президент "Барселоны" высказал свое мнение о том, что матч Лиги Чемпионов против "Наполи" пройдет без зрителей.
"В первую очередь, речь идет о здравоохранении и работе с санитарными органами. Второе - экономический ущерб. Здесь речь идет не только о "Барселоне", но и о всех клубах, которые будут играть без зрителей.
В случае с нашим клубом, ущерб составит порядка 6 миллионов евро. Однако повторюсь, сейчас не это главное", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.
Если ситуация с коронавирусом не пойдет на спад, еще много матчей "Барселоны" пройдет без зрителей.