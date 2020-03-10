"Это будет стоить нам 6 миллионов". Президент Барселоны высказался о том, что матч против Наполи пройдет без зрителей

Президент "Барселоны" высказал свое мнение о том, что матч Лиги Чемпионов против "Наполи" пройдет без зрителей.

"В первую очередь, речь идет о здравоохранении и работе с санитарными органами. Второе - экономический ущерб. Здесь речь идет не только о "Барселоне", но и о всех клубах, которые будут играть без зрителей.

В случае с нашим клубом, ущерб составит порядка 6 миллионов евро. Однако повторюсь, сейчас не это главное", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Если ситуация с коронавирусом не пойдет на спад, еще много матчей "Барселоны" пройдет без зрителей.