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"Это будет стоить нам 6 миллионов". Президент Барселоны высказался о том, что матч против Наполи пройдет без зрителей

Испания
(1 голосов)

Но здоровья зрителей - прежде всего

"Это будет стоить нам 6 миллионов". Президент Барселоны высказался о том, что матч против Наполи пройдет без зрителей
UA-Футбол
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Президент "Барселоны" высказал свое мнение о том, что матч Лиги Чемпионов против "Наполи" пройдет без зрителей.

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"В первую очередь, речь идет о здравоохранении и работе с санитарными органами. Второе - экономический ущерб. Здесь речь идет не только о "Барселоне", но и о всех клубах, которые будут играть без зрителей.

В случае с нашим клубом, ущерб составит порядка 6 миллионов евро. Однако повторюсь, сейчас не это главное", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Если ситуация с коронавирусом не пойдет на спад, еще много матчей "Барселоны" пройдет без зрителей.

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Жозеп Бартомеу коронавирус
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Комментарии (1)
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Helly (Киев)
10.03.2020 в 21:30
Бабло важнее людских жизней для бабселоны, конченные барсуки
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