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Эден Азар может восстановиться раньше намеченного срока

Испания
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Теперь уже торопиться никуда не нужно

Эден Азар может восстановиться раньше намеченного срока
UA-Футбол
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100-миллионный игрок "Реала" Эден Азар получил серьезную травму в феврале. Ожидалось, что он может пропустить остаток сезона.

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Однако, по данным AS, которые в свою очередь ссылаются на COPE, восстановления бельгийца идет хорошими темпами. Есть вероятность, что он сумеет восстановиться раньше срока.

Сейчас он проходит процесс реабилитации в Испании, покинув США после операции. Работники клуба будут стараться привести его в форму как можно быстрее.

Больше всего Азар переживал из-за того, что может пропустить Евро-2020 из-за травмы, однако тут на помощь пришел COVID-19.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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