Независимо от результатов сезона: Реал не собирается увольнять Зидана летом

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не покинет свой пост ближайшим летом, вне зависимости от того, как закончится сезон для "сливочных". В связи с паузой, которая связана с пандемией коронавируса, боссы "Реала" были вынуждены досрочно начать планирование на следующий сезон.

Изначально руководство планировало дождаться завершения сезона и принять решение о будущем французского специалиста, взяв во внимание результаты "королевского клуба", как информирует AS.

Теперь же Зидан в любом случае останется на тренерском мостике "Реала" на следующий сезон, он и его штаб уже начали подготовительную работу к следующему розыгрышу чемпионата Испании.

Отмечается, что до пандемии и переноса матчей положение Зинедина было шатким. После 27 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от "Барселоны" на 2 очка. В Лиге чемпионов "сливочные" на "Бернабеу" уступили "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала.