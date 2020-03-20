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Независимо от результатов сезона: Реал не собирается увольнять Зидана летом

Испания
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Зинедина подстраховал коронавирус…

Независимо от результатов сезона: Реал не собирается увольнять Зидана летом
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не покинет свой пост ближайшим летом, вне зависимости от того, как закончится сезон для "сливочных". В связи с паузой, которая связана с пандемией коронавируса, боссы "Реала" были вынуждены досрочно начать планирование на следующий сезон.

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Изначально руководство планировало дождаться завершения сезона и принять решение о будущем французского специалиста, взяв во внимание результаты "королевского клуба", как информирует AS.

Теперь же Зидан в любом случае останется на тренерском мостике "Реала" на следующий сезон, он и его штаб уже начали подготовительную работу к следующему розыгрышу чемпионата Испании.

Отмечается, что до пандемии и переноса матчей положение Зинедина было шатким. После 27 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от "Барселоны" на 2 очка. В Лиге чемпионов "сливочные" на "Бернабеу" уступили "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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