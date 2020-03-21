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Барселона планирует подписать новый контракт с Месси до конца месяца

Испания
(2 голосов)

К концу марта в клубе намерены переподписать главную звезду

Барселона планирует подписать новый контракт с Месси до конца месяца
Новина українською

Руководство "Барселоны" активно работает над новым сохранением Лионеля Месси в составе команды, сообщает AS.

В каталонском клубе уверены, что им удастся подписать новый контракт со своей главной звездой до конца марта.

Напомним, нынешнее соглашение Месси с "Барселоной" рассчитано до лета 2021 года, но форвард может покинуть клуб при определенных обстоятельствах уже по окончанию сезона нынешнего.

В клубе хотят, чтобы Лионель заключил "пожизненное" соглашение, в то время как игрок предпочитает вариант на ежегодным обновлением.

В последнее время отношения Месси с руководством "Барселоны" вновь наладились, поэтому в клубе не сомневаются в исходе переговоров.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
21.03.2020 в 09:47
Може щось і підпишуть... Утім головне футбол на карантині і тому ЗМІ наповнюють прогалини ... різними домислами... Мосек розбудити
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