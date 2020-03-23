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Герой матча Ливерпуль – Атлетико смешно разыграл свою девушку с помощью стакана и швабры

Испания
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Герой матча Ливерпуль – Атлетико смешно разыграл свою девушку с помощью стакана и швабры
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Полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте, видимо, запустил новый челлендж в социальных сетях.

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Футболист "матрасников" опубликовал в своем Instagram видео, на котором показано, как он разыграл свою девушку: Маркос взял стакан с водой, встал на стул и зафиксировал его под потолком с помощью швабры. Затем Льоренте попросил свою возлюбленную подержать швабру, а сам убрал стул и оставил ее в безвыходном положении.

Напомним, в середине марта Льоренте стал героем "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". В дополнительное время, когда счет был 2:0 в пользу "красных", испанец оформил дубль и помог своей команде пробиться в следующую стадию главного клубного еврокубкового турнира (3:2).

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В статье: Атлетико (Мадрид) Маркос Льоренте
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