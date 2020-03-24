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Тринкан: Очень жду, когда сыграю рядом с Месси

Испания
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Это может случится в начале следующего сезона

Тринкан: Очень жду, когда сыграю рядом с Месси
UA-Футбол
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В последние дни зимнего трансферного окна "Барселона" сумела подписать талантливого Франсишку Тринкана. После этого, они еще на полгода оставили португальца в "Браге".

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Форвард поделился своими мыслями в ожидании дебюта за новую команду.

"Очень волновалась в тот момент, когда подписывал контракт. Это мечта для меня. Месси? Я с нетерпением жду встречи с ним, очень хочу сыграть с ним в одной команде", - приводит слова Тринкана Mundo Deportivo.

Отметим, что за трансфер португальца было заплачено 30 миллионов евро.

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В статье: Лионель Месси Барселона Брага Франсишку Тринкан
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