Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тринкан: Очень жду, когда сыграю рядом с Месси
Это может случится в начале следующего сезона
В последние дни зимнего трансферного окна "Барселона" сумела подписать талантливого Франсишку Тринкана. После этого, они еще на полгода оставили португальца в "Браге".
Читайте такжеБарселона подписала чемпиона Европы U-19
Форвард поделился своими мыслями в ожидании дебюта за новую команду.
"Очень волновалась в тот момент, когда подписывал контракт. Это мечта для меня. Месси? Я с нетерпением жду встречи с ним, очень хочу сыграть с ним в одной команде", - приводит слова Тринкана Mundo Deportivo.
Отметим, что за трансфер португальца было заплачено 30 миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...