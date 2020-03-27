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Спортивный директор Атлетико хочет отмены летнего трансферного окна

Испания
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Он предложил отложить его до января

Спортивный директор Атлетико хочет отмены летнего трансферного окна
Новина українською

Спортивный директор мадридского "Атлетико" Андреа Берта предложил отменить летнее трансферное окно в связи с приостановкой большинства футбольных первенств.

"Я считаю, что летнее трансферное окно может быть отменено. Футболисты останутся в клубах до января, а потом трансферное окно снова откроется. Это самое логичное решение. В клубах должны понимать, какие убытки они понесут из-за кризиса, и анализировать вложения, которые они делают", – приводит слова Берты Mundo Deportivo.

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Андреа Берта коронавирус
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