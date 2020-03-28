Роберто Мартинес: Азар полностью адаптировался к Ла Лиге и Реалу

Главный тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что по его мнению Эден Азар смог адаптироваться к игре в мадридском "Реале".

— Мы были уверены, что он восстановится от травмы к Евро-2020, даже сыграет несколько матчей за "Реал", а потом присоединится к нам. Ему не нужно много времени, чтобы набрать форму. Он спокоен и всем доволен. Эден ориентирован на максимально быстрое восстановление, чтобы пропустить минимальное количество игр. Он планировал сыграть на чемпионате Европы.

Теперь Азару нужно сосредоточиться на том, чтобы сыграть важную роль в "Реале" в этом сезоне, и я уверен, у него получится. Он капитан нашей сборной, и у нас постоянный контакт, мы обсуждаем важные для будущего команды моменты. Азар в идеальном возрасте, чтобы взять на себя ответственность в таком клубе, как "Реал", и в такой сборной, как Бельгия – номер один в мире.

— Азар сам оценил свой первый сезон как неудачный.

— Он полностью адаптировался к Ла Лиге и "Реалу". Его единственная проблема – травмы. Ему очень не повезло с травмами. Удача играет огромную роль в футболе. В этом сезоне Эден пропустил больше игр, чем за восемь лет в "Челси". Это несчастный случай, но я уверен, что очень скоро все изменится, и он сможет стать ключевым звездным игроком, – рассказал Роберто Мартинес.