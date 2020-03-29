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Хави: Хочу вернуться в Барселону, но на своих условиях

Испания
(1 голосов)

Легенда каталонцев хочет построить проект с нуля

Хави: Хочу вернуться в Барселону, но на своих условиях
Новина українською

Наставник "Аль-Садда" Хави дал понять, что хочет вернуться в "Барселону", однако при этом выставляет ряд условий.

"Я не скрываю, что хочу вернуться в "Барсу". Несколько лет назад это было еще рано, но сейчас я думаю, что могу что-то дать команде. Также я дал понять представителям клуба, что хочу начать выстраивать проект с нуля, самостоятельно принимать решения.

У меня нет проблем: я не прячусь и не отступаю. Я бы хотел работать с людьми, в которых я уверен, которые лояльны ко мне и обладают авторитетом. Рядом с раздевалкой не должно быть ни одного токсичного человека.

Мы общались о кандидатурах Карлеса Пуйоля, который был капитаном "Барсы", и Йорди Кройффе, очень хорошем бизнесмене, который обладает большим опытом.

Я – командный человек и не хочу принимать решения в одиночку. Мы должны общаться. Это горизонтальная структура, в которой много компромиссов. Однако последнее слово должно принадлежать мне", – цитирует Хави Mundo Deportivo.

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В статье: Барселона Хави
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Комментарии (3)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
29.03.2020 в 12:54
"я дав зрозуміти представникам клубу, що хочу почати вибудовувати проект з нуля, самостійно приймати рішення" ￼￼￼"Я – командна людина і не хочу приймати рішення сам" відімо, Хаві, ти єщо нє готов
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0
-1
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Барселинис (землянин)
29.03.2020 в 13:06
Шо это тебя Шимьон сегодня так прёт? Смехуина принял больше обычного, чи шо? ))
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-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
29.03.2020 в 13:11
Та який "Шимьон"? в мене навіть допис глюконув
0
-1

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