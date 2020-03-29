Трагедия Атлетико: финансовые убытки омрачены смертью юного игрока

Огромная семья мадридского "Атлетико" переживает шок, черную полосу. У команды не все гладко складывалось на футбольном поле в течение сезона, однако последний перед вынужденным перерывом на карантин аккорд оказался звучным. "Матрасники" одолели "Ливерпуль" в Лиге чемпионов и не позволили безнадежности и бесперспективности полноценно вступить во власть. Диего Симеоне ухватился за ту соломинку, которая не позволила утонуть.

Однако во время паузы клуб накрыла волна трагедий. Боссы и менеджеры "Атлетико" считают убытки от коронавируса, которые измеряются миллионами. У клуба развита широкая сеть фан-шопов, работа которых приносила заметный доход в казну. Сейчас почти все замерло. Не проводятся экскурсии по "Ванда Метрополитано" и музеях клуба, которые в последнее время набрали большую популярность не только среди сторонников мадридского "Атлетико", но и тех, кто путешествует Испанией без четкой привязки к футбольному лагерю. Страдает казна клуба от отсутствия match day, не продаются билеты и не работает маркетинг. Не приезжают чужие болельщики, не поступают спонсорские вливания. Все эти статьи в сумме обеспечивает "Атлетико" бюджет более чем 500 миллионов евро, который из-за простоя сезона несет огромные убытки.

Бесспорно, страдают и другие клубы, но "Атлетико" чувствует кризис особенно остро. Но одними лишь финансовыми потерями проблемы этого периода не ограничены. "Матрасники" оплакивают пострадавших от коронавируса причастных к клубу людей, а также юного Кристиана Минчола Санчеса, смерть которого просто подкосила ноги всем, кто до сих пор еще как-то пребывал в строю.

Он умер не от коронавируса... Испанские СМИ по состоянию на обед 29-го марта не приводят никаких деталей трагедии – ни причину смерти, ни сопутствующих деталей. Карты раскрыла перуанская скаутингова компания De Sangre Peruana, которая взяла юного нападающего на карандаш в 2017-м году, а в прошлом году способствовала встречи Кристиана с координатором Международной скаутинговой службы Федерации футбола Перу. Ведь у Кристиана Минчола по отцовской линии были перуанские корни. Именно De Sangre Peruana назвала причину смерти - осложнения от запущенного гастроэнтерита.

#España Familia del peruano-español Christian Minchola (2006) del equipo Infantil del Atlético de Madrid, que falleció hoy brindó un comunicado sobre concurrido.



Causa de muerte: Gastroenteritis mal atendida que desembocó en un paro. pic.twitter.com/BiFDt2mvub — De Sangre Peruana (@DeSangrePeruana) March 28, 2020

Кристиан Минчола Санчеса родился в 2006-м и стал частью "Атлетико" в сезоне 2013/14. С каждым годом он продвигался вверх по возрастной лестнице и в сезоне 2019/20 выступал за Atlético de Madrid Infantil C. Играл на позиции нападающего, был отдушиной для своих родителей. Те быстро сделали заявление после смерти сына, раскрыв причины трагедии и поблагодарив сообщество за сочувствие.

"Наш клуб разделяет боль от потери и выражает искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана Минчола", - написала пресс-служба "матрасников" на официальном сайте "Атлетико". Скорбный твит выпустил в свет один из лидеров первой команды Коке. Президент клуба Энрико Сересо заявил, что в эти трудные времена трагедии клуб не оставит семью парня наедине. А генеральный директор Мигель Анхель Жиль Мачин сообщил, что память Кристиана, а также всех, причастных к клубу и погибших во время пандемии, будет почтена флагом на флагштоке над "Ванда Метрополитано".

"Чувство беспомощности, порожденное в таких ситуациях, является ужасным. В последние дни очень близкие мне люди погибли, некоторые из-за коронавируса, некоторые по другим причинам. И чувство того, что мы не смогли попрощаться с ними так, как они того заслуживают, а также, как в случае с Кристианом, чувство несправедливости, так велики, что они оставляют сердце разбитым".

Мигель Анхель Жиль Мачин

Вечная память парнишке... Дети попадают в рай.