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Де Йонг: Доволен ли я своей игрой за Барселону? Я могу выступать лучше

Испания
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Требовательность к самому себе - хорошее качество молодого игрока

Де Йонг: Доволен ли я своей игрой за Барселону? Я могу выступать лучше
UA-Футбол
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Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг высказался о своих выступлениях за каталонский клуб.

"Доволен ли я своей игрой? Я могу выступать лучше, так что я не очень доволен. Мне нравится, что получаю много игрового времени, но уверен, что могу добиться большего.

У меня были очень хорошие матчи, были и действительно плохие. Мне кажется, что в таких матчах я мог выглядеть лучше", - цитирует полузащитника Mundo Deportivo.

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Френки лишь первый сезон высутпает за "Барселону". Сейчас не его счету 35 матчей и два гола.

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В статье: Барселона Френки де Йонг
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