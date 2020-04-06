Испания
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Де Йонг: Доволен ли я своей игрой за Барселону? Я могу выступать лучше
Требовательность к самому себе - хорошее качество молодого игрока
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг высказался о своих выступлениях за каталонский клуб.
"Доволен ли я своей игрой? Я могу выступать лучше, так что я не очень доволен. Мне нравится, что получаю много игрового времени, но уверен, что могу добиться большего.
У меня были очень хорошие матчи, были и действительно плохие. Мне кажется, что в таких матчах я мог выглядеть лучше", - цитирует полузащитника Mundo Deportivo.
Френки лишь первый сезон высутпает за "Барселону". Сейчас не его счету 35 матчей и два гола.
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