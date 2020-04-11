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Реал Сосьедад хочет во вторник вернуться к тренировкам

Испания
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Занятия могут возобновиться при соблюдениях мер предосторожности

Реал Сосьедад хочет во вторник вернуться к тренировкам
UA-Футбол
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Главный тренер “Реал Сосьедада” Иманол Альгвасил сообщил по видеосвязи своей команде о намерении вернуться к тренировкам в ближайший вторник, 14 апреля.

Баскский клуб в данный момент готовит официальное заявление, в котором сообщит о своих планах, информирует Mundo Deportivo.

Тренировки могут возобновится только при соблюдении мер предосторожности: занятия в парах по два футболиста, на разных полях, при соблюдении дистанции и при обязательном тестировании работников клуба. Игроки не будут принимать душ на базе и после тренировок должны будут разъезжаться только по своим домам.

На данный момент ни один клуб Ла Лиги не возобновил тренировки. Из топ-5 лиг занятия проводят только команды Бундеслиги.

Сообщается, что вопрос возврата испанских клубов к тренировкам будет обсуждаться специальной комиссией в понедельник. В Испании до 26 апреля действует чрезвычайное положение.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ла Лига Иманол Альгвасил
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