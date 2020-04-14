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Усман Дембеле останется в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Ни один клуб не готов платить ему 60 миллионов евро

Усман Дембеле останется в Барселоне
Новина українською

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле не покинет команду в ближайшее трансферное окно, пишет Marca.

"Сине-гранатовые" были готовы расстаться с футболистом, однако ни один клуб, интересующийся 22-летним французом, не готов платить требуемые 60 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 56 миллионов евро.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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Барселинис (землянин)
14.04.2020 в 15:59
Теперь пусть эта обезьяна играет за еду.
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