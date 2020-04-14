Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усман Дембеле останется в Барселоне
Ни один клуб не готов платить ему 60 миллионов евро
Форвард "Барселоны" Усман Дембеле не покинет команду в ближайшее трансферное окно, пишет Marca.
"Сине-гранатовые" были готовы расстаться с футболистом, однако ни один клуб, интересующийся 22-летним французом, не готов платить требуемые 60 миллионов евро.
В сезоне-2019/20 Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 56 миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Барселинис (землянин)
14.04.2020 в 15:59
Ответить
0
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...