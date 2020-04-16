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Сетьен рассказал, рассчитывает ли он на Коутиньо в следующем сезоне

Испания
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Сетьен рассказал, рассчитывает ли он на Коутиньо в следующем сезоне
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Энрике Сетьен рассказал, рассчитывает ли он в следующем сезоне 2020/21 на 27-летнего бразильского полузащитника Филипе Коутиньо, который сейчас выступает на правах аренды в "Баварии". Цитирует наставника "сине-гранатовых" Sport.es.

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"Коутиньо – это игрок, который мне очень нравится. Он принадлежит "Барселоне". Для его трансфера клуб должен получить прописанные отступные или кто-то должен предложить сумму, которая устроит "Барсу". Я рассчитываю на него в начале сезона. Поговорю с ним, чтобы узнать о его целях. Честно говоря, в связи с пандемией и ее влиянии на экономику, тяжело комментировать тот или иной трансфер".

За каталонцев Коутиньо сыграл 76 матчей (21 забитый мяч и 11 результативных передач).

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Кике Сетьен
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
16.04.2020 в 09:56
Рассчитываю, но продайте его нафиг:))
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