Маркос Сенна: Месси - лучший в мире. Но Неймар также заслуживает "Золотой мяч"

Экс-полузащитник "Вильярреала" и сборной Испании Маркос Сенна поделился мыслями насчет Лионеля Месси и Неймара.

"Для меня Лео Месси – лучший футболист в мире. Нет никого лучше него. Он хорош.

Неймар – совершенный игрок. Он достоин "Золотого мяча", но из-за травм ему нужно немного удачи.

В этой Лиге Чемпионов я буду поддерживать "ПСЖ", потому что Неймар заслуживает "Золотой мяч", – поделился Маркос Сенна.