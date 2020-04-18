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Маркос Сенна: Месси - лучший в мире. Но Неймар также заслуживает "Золотой мяч"
Чемпион Европы 2008-го года высказался насчет аргентинца и бразильца
Экс-полузащитник "Вильярреала" и сборной Испании Маркос Сенна поделился мыслями насчет Лионеля Месси и Неймара.
"Для меня Лео Месси – лучший футболист в мире. Нет никого лучше него. Он хорош.
Неймар – совершенный игрок. Он достоин "Золотого мяча", но из-за травм ему нужно немного удачи.
В этой Лиге Чемпионов я буду поддерживать "ПСЖ", потому что Неймар заслуживает "Золотой мяч", – поделился Маркос Сенна.
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Источник:Goal.co
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Spokoyno (Киев)
18.04.2020 в 17:56
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