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Маркос Сенна: Месси - лучший в мире. Но Неймар также заслуживает "Золотой мяч"

Испания
(1 голосов)

Чемпион Европы 2008-го года высказался насчет аргентинца и бразильца

Маркос Сенна: Месси - лучший в мире. Но Неймар также заслуживает "Золотой мяч"
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Экс-полузащитник "Вильярреала" и сборной Испании Маркос Сенна поделился мыслями насчет Лионеля Месси и Неймара.

"Для меня Лео Месси – лучший футболист в мире. Нет никого лучше него. Он хорош.

Неймар – совершенный игрок. Он достоин "Золотого мяча", но из-за травм ему нужно немного удачи.

В этой Лиге Чемпионов я буду поддерживать "ПСЖ", потому что Неймар заслуживает "Золотой мяч", – поделился Маркос Сенна.

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В статье: Лионель Месси Неймар Маркос Сенна
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Источник:
Goal.co
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
18.04.2020 в 17:56
Дійсно обох природа нагородила талантом грати у футбол, утім Неймар часом "забуває", що за артестичність та посадку суперника на дупу перемоги у футболі не присуджуються! І одна з головних ознак майстерності це СТАБІЛЬНІСТЬ! Ну і на останок... може хтось зрозуміє, що навіть за великі гроші ЗМ НЕ КУПИШ! Потрібно повертатися і трошки відмовлятися від забаганок... і кожну гру видавати на повну! Бо через десять років мало хто пригадає, хто такий Неймар.
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