  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Дудек: Месси обманывал и провоцировал, как и вся Барселона вместе с Пепом Гвардиолой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дудек: Месси обманывал и провоцировал, как и вся Барселона вместе с Пепом Гвардиолой

Испания
(2 голосов)

Польский кошмар Андрея Шевченко – на связи

Дудек: Месси обманывал и провоцировал, как и вся Барселона вместе с Пепом Гвардиолой
Новина українською

Экс-вратарь "Реала" и "Ливерпуля" Ежи Дудек в автобиографии рассказал, какие впечатления у него остались от Лионеля Месси после матчей с "Барселоной" времен Хосепа Гвардиолы. Поляк прошелся и по экс-партнеру Криштиану Роналду. Дудек играл в "Реале" с 2007 по 2011 год, в 2005 он выиграл для "Ливерпуля" по пенальти Лигу чемпионов. Выдержки из книги бывшего голкипера приводит Marca.

Читайте также"Роналду – безжалостный убийца в штрафной, а Лео пытает тебя, пока не убьет". Руни сравнил Месси и CR7

"Месси обманывал и провоцировал, как и вся "Барселона" вместе с Пепом Гвардиолой. Они всегда были готовы пустить в ход эти умения, которыми владели в совершенстве. Это сильно ранило Жозе Моуриньо и всю нашу команду. Вы даже не представляете, какие жесткие вещи я слышал от Месси в адрес Пепе и Рамоса – такого не ожидаешь от тихого и, казалось бы, хорошего человека".

"Роналду? Криштиану высокомерный, но за кулисами – нормальный парень. Дело в том, как люди его воспринимают. Как и Рауль, он эгоцентричный, любит соперничать, всегда голоден к победам. Скажем так, оба предпочли бы выиграть со счетом 2:1 благодаря их голам, а не 5:0 с мячами других игроков".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Пепе Ежи Дудек Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
23.04.2020 в 13:48
Респект, Дудек!!! Одиниці лише наважуються говорити правду про "вєлікого" фуйболіста. Хоча вже всім адекватним вболівальникам зрозуміло, що Мессі - це падлюка, як на полі, як в роздягальні, так і в житті, але коли вмикаються камери, то він корчить із себе мовчазного карліка, щоб не скромпроментувати свою персону
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...