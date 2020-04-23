Дудек: Месси обманывал и провоцировал, как и вся Барселона вместе с Пепом Гвардиолой

Экс-вратарь "Реала" и "Ливерпуля" Ежи Дудек в автобиографии рассказал, какие впечатления у него остались от Лионеля Месси после матчей с "Барселоной" времен Хосепа Гвардиолы. Поляк прошелся и по экс-партнеру Криштиану Роналду. Дудек играл в "Реале" с 2007 по 2011 год, в 2005 он выиграл для "Ливерпуля" по пенальти Лигу чемпионов. Выдержки из книги бывшего голкипера приводит Marca.

"Месси обманывал и провоцировал, как и вся "Барселона" вместе с Пепом Гвардиолой. Они всегда были готовы пустить в ход эти умения, которыми владели в совершенстве. Это сильно ранило Жозе Моуриньо и всю нашу команду. Вы даже не представляете, какие жесткие вещи я слышал от Месси в адрес Пепе и Рамоса – такого не ожидаешь от тихого и, казалось бы, хорошего человека".