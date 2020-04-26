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Глава футбольных врачей Испании: Поле будет стерилизовано. Игроки не будут хвататься на угловых

Испания
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Рафаэль Рамос поведал о мерах предосторожности

Глава футбольных врачей Испании: Поле будет стерилизовано. Игроки не будут хвататься на угловых
Новина українською

Глава ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос рассказал о мерах предосторожности, которые могут ввести, когда Ла Лига будет возобновлена.

– Есть ли риск распространения вируса через использование мяча?

– В принципе, нет. Все, включая газон, будет стерилизовано до игры, в перерыве и после матча. Мяч может заразить вас, но, когда стерильный мяч катится по стерильной поверхности, заразиться трудно.

– Как вы видите голы без объятий игроков и споры с судьями на безопасной дистанции?

– Все будет по-другому. Футболисты на угловых не будут хвататься друг за друга, не будут обниматься.

– Игроки, как правило, вытирают пот руками или футболкой, плюют на траву, по которой будет катиться мяч...

– Любой игрок, допущенный до соревнований, будет отмечен как "свободный от коронавируса", как и стадионы, на которых они будут находиться, – рассказал Рафаэль Рамос.

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В статье: Испанская футбольная федерация Ла Лига коронавирус
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Источник:
El Pais
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