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Глава футбольных врачей Испании: Поле будет стерилизовано. Игроки не будут хвататься на угловых
Рафаэль Рамос поведал о мерах предосторожности
Глава ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос рассказал о мерах предосторожности, которые могут ввести, когда Ла Лига будет возобновлена.
– Есть ли риск распространения вируса через использование мяча?
– В принципе, нет. Все, включая газон, будет стерилизовано до игры, в перерыве и после матча. Мяч может заразить вас, но, когда стерильный мяч катится по стерильной поверхности, заразиться трудно.
– Как вы видите голы без объятий игроков и споры с судьями на безопасной дистанции?
– Все будет по-другому. Футболисты на угловых не будут хвататься друг за друга, не будут обниматься.
– Игроки, как правило, вытирают пот руками или футболкой, плюют на траву, по которой будет катиться мяч...
– Любой игрок, допущенный до соревнований, будет отмечен как "свободный от коронавируса", как и стадионы, на которых они будут находиться, – рассказал Рафаэль Рамос.