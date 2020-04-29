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Вилья решил перейти в Барселону, а не в Реал – даже несмотря на то, что пришлось играть на чужой позиции

Испания
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Мы рисковали не увидеть трио Месси – Вилья – Педро

Вилья решил перейти в Барселону, а не в Реал – даже несмотря на то, что пришлось играть на чужой позиции
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Экс-футболист сборной Испании Давид Вилья рассказал, что в прошлом он мог оказаться не в каталонской "Барселоне", а в мадридском "Реале". Цитирует Давида Sports Finding. Он покинул "Лос Чес" ради "сине-гранатовых" в 2010 году.

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"Я сказал "Валенсии", что уйду, когда они этого захотят. Должны совпасть желания двух клубов и мое личное. Два года переговоров между "Валенсией" и "Реалом" ни к чему не привели. В "Барселоне" я должен играл иначе, было тяжело".

"Гвардиола и партнеры дали мне возможность измениться после того, как я всю свою жизнь отыграл на другой позиции. Я благодарен им за это. Месси? Я наслаждался, играя вместе с Лионелем. Это была большая честь".

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В статье: Лионель Месси Давид Вилья Валенсия (Испания) Барселона Реал (Мадрид) Валенсия
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Источник:
Sports Finding

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