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Вилья решил перейти в Барселону, а не в Реал – даже несмотря на то, что пришлось играть на чужой позиции
Мы рисковали не увидеть трио Месси – Вилья – Педро
Экс-футболист сборной Испании Давид Вилья рассказал, что в прошлом он мог оказаться не в каталонской "Барселоне", а в мадридском "Реале". Цитирует Давида Sports Finding. Он покинул "Лос Чес" ради "сине-гранатовых" в 2010 году.
"Я сказал "Валенсии", что уйду, когда они этого захотят. Должны совпасть желания двух клубов и мое личное. Два года переговоров между "Валенсией" и "Реалом" ни к чему не привели. В "Барселоне" я должен играл иначе, было тяжело".
"Гвардиола и партнеры дали мне возможность измениться после того, как я всю свою жизнь отыграл на другой позиции. Я благодарен им за это. Месси? Я наслаждался, играя вместе с Лионелем. Это была большая честь".