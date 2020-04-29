Вилья решил перейти в Барселону, а не в Реал – даже несмотря на то, что пришлось играть на чужой позиции

Экс-футболист сборной Испании Давид Вилья рассказал, что в прошлом он мог оказаться не в каталонской "Барселоне", а в мадридском "Реале". Цитирует Давида Sports Finding. Он покинул "Лос Чес" ради "сине-гранатовых" в 2010 году.

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"Я сказал "Валенсии", что уйду, когда они этого захотят. Должны совпасть желания двух клубов и мое личное. Два года переговоров между "Валенсией" и "Реалом" ни к чему не привели. В "Барселоне" я должен играл иначе, было тяжело".