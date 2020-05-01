Сетьен: Лаутаро Мартинес? Каждый бы хотел играть рядом с Месси

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал возможный трансфер форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса. Цитирует специалиста Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Лаутаро – отличный футболист. Он нравится Месси? Нужно спросить у Лионеля. Все хорошие игроки могут заинтересовать "Барселону". Для многих быть в одной команде с Месси – это огромная мотивация. Каждый бы хотел играть рядом с ним".

Лаутаро Мартинес забил 16 голов в 31 матче за "Интер" – аргентинец наверняка расстроил бы соперников большее количество раз, но неожиданно для всех в дело вмешалась пандемия коронавируса.