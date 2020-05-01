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Сетьен: Лаутаро Мартинес? Каждый бы хотел играть рядом с Месси
Кике уважает капитана своей команды
Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал возможный трансфер форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса. Цитирует специалиста Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
"Лаутаро – отличный футболист. Он нравится Месси? Нужно спросить у Лионеля. Все хорошие игроки могут заинтересовать "Барселону". Для многих быть в одной команде с Месси – это огромная мотивация. Каждый бы хотел играть рядом с ним".
Лаутаро Мартинес забил 16 голов в 31 матче за "Интер" – аргентинец наверняка расстроил бы соперников большее количество раз, но неожиданно для всех в дело вмешалась пандемия коронавируса.