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Сетьен: Лаутаро Мартинес? Каждый бы хотел играть рядом с Месси

Испания
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Кике уважает капитана своей команды

Сетьен: Лаутаро Мартинес? Каждый бы хотел играть рядом с Месси
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал возможный трансфер форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса. Цитирует специалиста Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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"Лаутаро – отличный футболист. Он нравится Месси? Нужно спросить у Лионеля. Все хорошие игроки могут заинтересовать "Барселону". Для многих быть в одной команде с Месси – это огромная мотивация. Каждый бы хотел играть рядом с ним".

Лаутаро Мартинес забил 16 голов в 31 матче за "Интер" – аргентинец наверняка расстроил бы соперников большее количество раз, но неожиданно для всех в дело вмешалась пандемия коронавируса.

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер (Милан) Кике Сетьен Лаутаро Мартинес
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Источник:
Goal.com

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