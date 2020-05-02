Испания
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Реал не будет покупать новых игроков, пока не продаст минимум пятерых футболистов
Бэйл и Хамес - на продажу!
As сообщает, что мадридский "Реал" намерен провести чистку состава после завершения текущего сезона.
"Сливочные" не будут проводить новые трансферы, пока не продадут как минимум 5-х футболистов.
В списке на продажу выгурируют такие игроки как: Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано Диас и Начо.
Также, по информации источника, руководство "Реала" рассмотрит возможность ухода Модрича и Марсело, если они захотят покинуть клуб.
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Источник:As
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