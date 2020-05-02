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Реал не будет покупать новых игроков, пока не продаст минимум пятерых футболистов

Испания
(1 голосов)

Бэйл и Хамес - на продажу!

Реал не будет покупать новых игроков, пока не продаст минимум пятерых футболистов
Новина українською

As сообщает, что мадридский "Реал" намерен провести чистку состава после завершения текущего сезона.

"Сливочные" не будут проводить новые трансферы, пока не продадут как минимум 5-х футболистов.

В списке на продажу выгурируют такие игроки как: Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано Диас и Начо.

Также, по информации источника, руководство "Реала" рассмотрит возможность ухода Модрича и Марсело, если они захотят покинуть клуб.

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В статье: Гарет Бэйл Хамес Родригес Реал (Мадрид) Начо Лукас Васкес Мариано Диас
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Источник:
As
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