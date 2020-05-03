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Лукас Васкес: Мечтаю завершить карьеру в Реале

Испания
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Вингер всю карьеру выступает за "сливочных"

Лукас Васкес: Мечтаю завершить карьеру в Реале
Новина українською

Вингер "Реала" Лукас Васкес поделился планами на будущее.

"Мечтаю уйти на пенсию в Мадриде, но в футболе ты никогда не знаешь, что может произойти.

Когда я был маленьким, я всегда смотрел английскую Премьер-лигу со своим братом. Это было очень привлекательно: играть в хороший футбол, который мог бы соответствовать моим характеристикам и навыкам", — цитирует Васкеса Goal.

28-летний Васкес выступает за первую команду "Реала" с 2015-го года. До этого с 2007-го года числился в молодежном составе "сливочных".

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В статье: Реал (Мадрид) Лукас Васкес
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