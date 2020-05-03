Лукас Васкес: Мечтаю завершить карьеру в Реале

Вингер "Реала" Лукас Васкес поделился планами на будущее.

"Мечтаю уйти на пенсию в Мадриде, но в футболе ты никогда не знаешь, что может произойти.

Когда я был маленьким, я всегда смотрел английскую Премьер-лигу со своим братом. Это было очень привлекательно: играть в хороший футбол, который мог бы соответствовать моим характеристикам и навыкам", — цитирует Васкеса Goal.