Хави – про свою философию, стиль Реала, важность Неймара и январский отказ Барселоне

Тренер "Аль-Садда" и бывший игрок "Барселоны" пообщался с Самюэлем Это'О в рамках прямого эфира Insragram. Цитирует Хави AS.

"Моя философия заключается в доминировании. Футбол – это спектакль. Я хочу, чтобы мои команды много времени проводили в атаке, владели мячом. Мадридский "Реал" комбинирует стили: защищаются низким блоком, затем давят высоко. "Сливочные" всегда очень конкурентоспособны".

"Неймар входит в тройку или пятерку лучших игроков мира. Я надеюсь, что он вернется в "Барселону". Он был отличным партнером по команде и сейчас бразилец способен многое дать каталонцам – разницу на поле, позитив в раздевалке. Мане и Обемаянг уничтожат вас на большом пространстве, но "Барсе", в первую очередь, нужны игроки, которые умеют двигаться на небольших пространствах. Непросто найти таких игроков, как Это'О или Суарес – таких, которые бы моментально адаптировались".