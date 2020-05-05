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Хави – про свою философию, стиль Реала, важность Неймара и январский отказ Барселоне
На связи будущий наставник каталонцев
Тренер "Аль-Садда" и бывший игрок "Барселоны" пообщался с Самюэлем Это'О в рамках прямого эфира Insragram. Цитирует Хави AS.
"Моя философия заключается в доминировании. Футбол – это спектакль. Я хочу, чтобы мои команды много времени проводили в атаке, владели мячом. Мадридский "Реал" комбинирует стили: защищаются низким блоком, затем давят высоко. "Сливочные" всегда очень конкурентоспособны".
"Неймар входит в тройку или пятерку лучших игроков мира. Я надеюсь, что он вернется в "Барселону". Он был отличным партнером по команде и сейчас бразилец способен многое дать каталонцам – разницу на поле, позитив в раздевалке. Мане и Обемаянг уничтожат вас на большом пространстве, но "Барсе", в первую очередь, нужны игроки, которые умеют двигаться на небольших пространствах. Непросто найти таких игроков, как Это'О или Суарес – таких, которые бы моментально адаптировались".
"Почему я не возглавил "Барселону" в январе? Это был неподходящий момент. Я разговаривал с Эриком Абидалем и Оскаром Грау. У меня было очень хорошее предложение, но нужно продолжать набираться опыта. Тренировать такую команду непросто, но я мечтаю об этом".
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