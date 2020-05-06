Коэнтрау и Кассано вошли в список худших игроков Реала по версии AS

Испанское издание AS на своём сайте представило символическую сборную худших футболистов, которые когда-либо выступали за мадридский "Реал".

Из действующих игроков в состав вошли защитник Фабиу Коэнтрау и полузащитник Ройстон Дренте. Португальца, ныне пребывающего в статусе свободного агента, от попадания в сборную не уберегли даже шесть трофеев со "сливочными" и частые попадания в состав во времена работы в клубе его соотечественника Жозе Моуринью.

Сборная худших игроков "Реала": Альбано Биссарри, Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Предраг Спасич, Фабиу Коэнтрау, Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, Антонио Кассано, Ройстон Дренте.