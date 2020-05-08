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Когда пауза – только на пользу. Азар близок к полному восстановлению после тяжелой травмы
Не самый удачный сезон для Эдена
Крайний нападающий "Реала" Эден Азар набирает физическую форму после восстановления от серьезного повреждения. По информации издания AS, бельгийский исполнитель уже выполняет некоторые упражнения с мячом и постепенно восстанавливает свои кондиции.
Отмечается, что Азар будет готов к возобновлению чемпионата Испании – камбэк Ла Лиги ожидается в июне. Уже через 14 дней Азар снова вернется к тренировкам на газоне. Последний поединок Эдена за мадридскую команду состоялся 22 февраля – "сливочные" уступили "Леванте" на выезде со счетом 1:0, бельгиец был заменен из-за травмы.
В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 10 матчей в Ла Лиге (1 гол и 4 результативных передачи).