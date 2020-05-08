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Когда пауза – только на пользу. Азар близок к полному восстановлению после тяжелой травмы

Испания
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Не самый удачный сезон для Эдена

Когда пауза – только на пользу. Азар близок к полному восстановлению после тяжелой травмы
Новина українською

Крайний нападающий "Реала" Эден Азар набирает физическую форму после восстановления от серьезного повреждения. По информации издания AS, бельгийский исполнитель уже выполняет некоторые упражнения с мячом и постепенно восстанавливает свои кондиции.

Отмечается, что Азар будет готов к возобновлению чемпионата Испании – камбэк Ла Лиги ожидается в июне. Уже через 14 дней Азар снова вернется к тренировкам на газоне. Последний поединок Эдена за мадридскую команду состоялся 22 февраля – "сливочные" уступили "Леванте" на выезде со счетом 1:0, бельгиец был заменен из-за травмы.

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В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 10 матчей в Ла Лиге (1 гол и 4 результативных передачи).

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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