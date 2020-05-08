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Барселона готова продать Артура - обмен каталонцев не интересует
Бразилец все ближе к своему уходу
Каталонская "Барселона" готова отпустить Артура этим летом. Сам бразилец не хотел бы покидать нынешнюю команду.
По данным портала Goal, "сине-гранатовые" отклонили предложение "Ювентуса" об обмене. Туринская сторона готова была им предложить Миралема Пьянича.
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"Барселона" настаивает лишь на продаже Артура. Они хотят пополнить трансферный бюджет для будущей покупки Лаутаро Мартинеса.
На данный момент Артур оценивается в 56 миллионов евро.
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