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Барселона готова продать Артура - обмен каталонцев не интересует

Испания
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Бразилец все ближе к своему уходу

Барселона готова продать Артура - обмен каталонцев не интересует
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" готова отпустить Артура этим летом. Сам бразилец не хотел бы покидать нынешнюю команду.

По данным портала Goal, "сине-гранатовые" отклонили предложение "Ювентуса" об обмене. Туринская сторона готова была им предложить Миралема Пьянича.

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"Барселона" настаивает лишь на продаже Артура. Они хотят пополнить трансферный бюджет для будущей покупки Лаутаро Мартинеса.

На данный момент Артур оценивается в 56 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Артур
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