Претензия на Оскар? Барса сделала шикарный мультик про тяжелейший путь Месси к футбольной вершине

"Барселона" на своем официальном сайте предлагает болельщикам посмотреть короткий мультфильм про становление своего лидера и капитана Лионеля Месси. Четырехминутное видео начинается с детских выступлений аргентинца – здесь вы найдете отсылку к Давиду Луизу (внезапно) и ранним проблемам Лео со здоровьем.

Поднимаются в мультфильме и вопросы мотивации – что именно заставило аргентинца не сойти с футбольного пути в сложный момент?

В короткой нарезке можно увидеть все ключевые эпизоды в карьере Месси. Безусловно, здесь много иронии и где-то даже жестокости – затрагивается линия выступлений Лионеля за сборную Аргентины.

???????? TODAY’S FIX | ‘Heart of a Lio, ’ the amazing animated short film about the life of Leo #Messi, by @Gatorade ????