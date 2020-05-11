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Претензия на Оскар? Барса сделала шикарный мультик про тяжелейший путь Месси к футбольной вершине

Испания
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Проблемы со здоровьем, блестящие перформансы на "Камп Ноу" и не очень – за "альбиселесте"

Претензия на Оскар? Барса сделала шикарный мультик про тяжелейший путь Месси к футбольной вершине
Новина українською

"Барселона" на своем официальном сайте предлагает болельщикам посмотреть короткий мультфильм про становление своего лидера и капитана Лионеля Месси. Четырехминутное видео начинается с детских выступлений аргентинца – здесь вы найдете отсылку к Давиду Луизу (внезапно) и ранним проблемам Лео со здоровьем.

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Поднимаются в мультфильме и вопросы мотивации – что именно заставило аргентинца не сойти с футбольного пути в сложный момент?

В короткой нарезке можно увидеть все ключевые эпизоды в карьере Месси. Безусловно, здесь много иронии и где-то даже жестокости – затрагивается линия выступлений Лионеля за сборную Аргентины.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Барселона
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