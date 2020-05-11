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Претензия на Оскар? Барса сделала шикарный мультик про тяжелейший путь Месси к футбольной вершине
Проблемы со здоровьем, блестящие перформансы на "Камп Ноу" и не очень – за "альбиселесте"
"Барселона" на своем официальном сайте предлагает болельщикам посмотреть короткий мультфильм про становление своего лидера и капитана Лионеля Месси. Четырехминутное видео начинается с детских выступлений аргентинца – здесь вы найдете отсылку к Давиду Луизу (внезапно) и ранним проблемам Лео со здоровьем.
Поднимаются в мультфильме и вопросы мотивации – что именно заставило аргентинца не сойти с футбольного пути в сложный момент?
В короткой нарезке можно увидеть все ключевые эпизоды в карьере Месси. Безусловно, здесь много иронии и где-то даже жестокости – затрагивается линия выступлений Лионеля за сборную Аргентины.
???????? TODAY’S FIX | ‘Heart of a Lio, ’ the amazing animated short film about the life of Leo #Messi, by @Gatorade ????— FC Barcelona (from ????) (@FCBarcelona) May 11, 2020