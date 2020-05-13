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Роналдиньо мог быть одноклубником Роналду, но выбрал Барселону

Испания
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Вспоминает легенда МЮ Пол Скоулз

Роналдиньо мог быть одноклубником Роналду, но выбрал Барселону
UA-Футбол
Новина українською

Пол Скоулз, позавчера отмечающий дату своего прощального матча на "Олд Траффорд", рассказал, что футбольная история могла закрутиться совсем в другую сторону. Бывший полузащитник МЮ летом 2003-го думал, что они подпишут Роналдиньо. Скоулз был лидером команды, которая тогда очень активно усиливалась – Давид Бельон, Эрик Джемба-Джемба, Клеберсон, Криштиану Роналду.

Роналдиньо также мог быть в этом списке. "Я точно не помню, с какого года, но помню, что тренеры вели его, - вспоминает Скоулз в подкасте Робби Сэвиджа. - Мы были в процессе предсезонной подготовки и готовились к тому, чтобы объявить о подписании и дать ему игровой номер. Но в последний момент он передумал и присоединился к "Барселоне".

Тогда же состоялось любопытное совпадение. Во время того же летнего межсезонья МЮ встретился с "Барселоной" и Скоулз с партнерами сошлись тет-а-тет с Роном... "Мы действительно стремились заполучить Роналдинью... Какой игрок! Мы считали, что он привнесет в команду что-то особенное, что-то такое, что в свое время давал Эрик Кантона. А уже через три дня нам пришлось играть против него в Сиэтле, поэтому мы все пытались ударить его по ногам. Мы пытались донимать его за то, что он не пришел к нам", - шутя вспоминает Скоулз.

Также Пол Скоулз вспомнил, что, кроме осуществленных подписаний, к МЮ в то время были близки Дамьен Дафф и Арьен Роббен.

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В статье: Криштиану Роналду Роналдиньо Пол Скоулз Барселона Манчестер Юнайтед
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Источник:
AS

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