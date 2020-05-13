Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналдиньо мог быть одноклубником Роналду, но выбрал Барселону
Вспоминает легенда МЮ Пол Скоулз
Пол Скоулз, позавчера отмечающий дату своего прощального матча на "Олд Траффорд", рассказал, что футбольная история могла закрутиться совсем в другую сторону. Бывший полузащитник МЮ летом 2003-го думал, что они подпишут Роналдиньо. Скоулз был лидером команды, которая тогда очень активно усиливалась – Давид Бельон, Эрик Джемба-Джемба, Клеберсон, Криштиану Роналду.
Роналдиньо также мог быть в этом списке. "Я точно не помню, с какого года, но помню, что тренеры вели его, - вспоминает Скоулз в подкасте Робби Сэвиджа. - Мы были в процессе предсезонной подготовки и готовились к тому, чтобы объявить о подписании и дать ему игровой номер. Но в последний момент он передумал и присоединился к "Барселоне".
Тогда же состоялось любопытное совпадение. Во время того же летнего межсезонья МЮ встретился с "Барселоной" и Скоулз с партнерами сошлись тет-а-тет с Роном... "Мы действительно стремились заполучить Роналдинью... Какой игрок! Мы считали, что он привнесет в команду что-то особенное, что-то такое, что в свое время давал Эрик Кантона. А уже через три дня нам пришлось играть против него в Сиэтле, поэтому мы все пытались ударить его по ногам. Мы пытались донимать его за то, что он не пришел к нам", - шутя вспоминает Скоулз.
Также Пол Скоулз вспомнил, что, кроме осуществленных подписаний, к МЮ в то время были близки Дамьен Дафф и Арьен Роббен.