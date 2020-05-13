СМИ: Барселона интересуется трансфером Хуана Фойта

Как сообщает The Mirror, каталонская "Барселона" интересуется подписанием Хуана Фойта. Аргентинец сейчас защищает цвета "Тоттенхэма".

Защитник практически не играет под руководством Моуриньо и крайне вероятно летом будет продан. В текущем сезоне он провел лишь 7 матчей.

"Барселона" верит, что Фойт сумеет заменить Самуэля Умтити. Француз, вероятно, будет продан летом. Главная причина - его травматичность.

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На данный момент Хуан Фойт оценивается в 13 миллионов.