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Малага начала увольнять сотрудников

Испания
(1 голосов)

У клуба не хватает денег на зарплату персоналу

Малага начала увольнять сотрудников
Новина українською

"Малага" на официальном сайте объявила о массовых сокращениях в связи с тяжелой финансовой ситуацией. Из-за пандемии коронавируса в Испании был прерван футбольный сезон, и клубы лишились существенной прибыли.

"Клуб принял решение о разрыве и приостановлении трудовых договоров сотрудников в соответствии с законом о трудоустройстве. В течение последних нескольких месяцев клуб предпринимал различные меры для облегчения сложной экономической ситуации, в которой оказался. Реструктуризация клуба объединяет пакет необходимых мер, чтобы сохранить футбольный клуб "Малага".

Организация благодарит фанатов и владельцев абонементов за поддержку в трудные времена и просит отнестись с пониманием к сложному процессу, который начинается сегодня и продлится ближайшие месяцы".

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В статье: Малага Малага (Испания)
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