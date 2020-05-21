Советник Бартомеу: Если есть сомнения, то решение всегда в пользу Реала – с ними невозможно бороться

Советник президента каталонской "Барселоны" Карлес Решак высказался в интервью Cadena SER про главного конкурента – мадридский "Реал". Цитирует экс-игрока "сине-гранатовых" Mundo Deportivo.

"В некоторых аспектах бороться с "Реалом" просто невозможно... Когда есть какие-то сомнения, то решение всегда в их пользу . Сейчас болельщики хотят выиграть Лигу чемпионов. В наше время у этого турнира не было такого значения".

"Я думаю, что Куман однажды вернется в Каталонию. У него еще есть время, он молод. У него большой опыт и сильный характер. Рональд был несколько раз очень близок к тому, чтобы подписать контракт с "Барселоной".