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Советник Бартомеу: Если есть сомнения, то решение всегда в пользу Реала – с ними невозможно бороться
Смелое заявление
Советник президента каталонской "Барселоны" Карлес Решак высказался в интервью Cadena SER про главного конкурента – мадридский "Реал". Цитирует экс-игрока "сине-гранатовых" Mundo Deportivo.
"В некоторых аспектах бороться с "Реалом" просто невозможно... Когда есть какие-то сомнения, то решение всегда в их пользу. Сейчас болельщики хотят выиграть Лигу чемпионов. В наше время у этого турнира не было такого значения".
"Я думаю, что Куман однажды вернется в Каталонию. У него еще есть время, он молод. У него большой опыт и сильный характер. Рональд был несколько раз очень близок к тому, чтобы подписать контракт с "Барселоной".