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Советник Бартомеу: Если есть сомнения, то решение всегда в пользу Реала – с ними невозможно бороться

Испания
(1 голосов)

Смелое заявление

Советник Бартомеу: Если есть сомнения, то решение всегда в пользу Реала – с ними невозможно бороться
Новина українською

Советник президента каталонской "Барселоны" Карлес Решак высказался в интервью Cadena SER про главного конкурента – мадридский "Реал". Цитирует экс-игрока "сине-гранатовых" Mundo Deportivo.

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"В некоторых аспектах бороться с "Реалом" просто невозможно... Когда есть какие-то сомнения, то решение всегда в их пользу. Сейчас болельщики хотят выиграть Лигу чемпионов. В наше время у этого турнира не было такого значения".

"Я думаю, что Куман однажды вернется в Каталонию. У него еще есть время, он молод. У него большой опыт и сильный характер. Рональд был несколько раз очень близок к тому, чтобы подписать контракт с "Барселоной".

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В статье: Рональд Куман Барселона Реал (Мадрид) Карлос Решак Карлес Рексач
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (5)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
21.05.2020 в 13:45
Работать надо с судьями, сеньор Решак!
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0
-1
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Red_Cat (Салоники)
21.05.2020 в 13:48
это методы мадридской помойки, а Барселона играет в честный футбол.
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+1
-1
Gafan777 (Каменка)
21.05.2020 в 13:37
ща начнёт бомбить мадридастов
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+1
-1
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Инспектор ( )
21.05.2020 в 13:06
Кто бы мычал....
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+1
-2
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Red_Cat (Салоники)
21.05.2020 в 13:21
а разве он неправду сказал?
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+1
-1


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