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Слово имениннику: Артуро Видаль прокомментировал свое будущее в Барселоне

Испания
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Чилиец уйдет или останется?

Слово имениннику: Артуро Видаль прокомментировал свое будущее в Барселоне
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль заявил, что не собирается покидать каталонский гранд. Ранее сообщалось, что чилиец интересен клубам MLS. Цитирует Артуро Sport.es.

"Я в "Барселоне" по-настоящему счастлив, мне здесь очень комфортно. Конечно, я хотел бы и дальше защищать цвета клуба – здесь отличная команда, у меня есть друзья в раздевалке. Мои физические кондиции в порядке, никогда не было столько времени на подготовку. Мы должны отлично выступить в Ла Лиге и Лиге чемпионов".

Сегодня, 22 мая, Видаль празднует свой день рождения. Артуро исполняется 33 года. Чилийский исполнитель является чемпионом Италии, Германии и Испании.

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В статье: Артуро Видаль Барселона
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Источник:
Sport.es

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