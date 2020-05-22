Слово имениннику: Артуро Видаль прокомментировал свое будущее в Барселоне

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль заявил, что не собирается покидать каталонский гранд. Ранее сообщалось, что чилиец интересен клубам MLS. Цитирует Артуро Sport.es.

"Я в "Барселоне" по-настоящему счастлив, мне здесь очень комфортно. Конечно, я хотел бы и дальше защищать цвета клуба – здесь отличная команда, у меня есть друзья в раздевалке. Мои физические кондиции в порядке, никогда не было столько времени на подготовку. Мы должны отлично выступить в Ла Лиге и Лиге чемпионов".