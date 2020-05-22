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Слово имениннику: Артуро Видаль прокомментировал свое будущее в Барселоне
Чилиец уйдет или останется?
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль заявил, что не собирается покидать каталонский гранд. Ранее сообщалось, что чилиец интересен клубам MLS. Цитирует Артуро Sport.es.
"Я в "Барселоне" по-настоящему счастлив, мне здесь очень комфортно. Конечно, я хотел бы и дальше защищать цвета клуба – здесь отличная команда, у меня есть друзья в раздевалке. Мои физические кондиции в порядке, никогда не было столько времени на подготовку. Мы должны отлично выступить в Ла Лиге и Лиге чемпионов".
Сегодня, 22 мая, Видаль празднует свой день рождения. Артуро исполняется 33 года. Чилийский исполнитель является чемпионом Италии, Германии и Испании.
Today’s #PlayerInFocus is Arturo Vidal ????— Goal (@goal) May 22, 2020
???????? Colo-Colo
???????? Bayer Leverkusen
???????? Juventus
???????? Bayern Munich
???????? Barcelona
???????? Chile
Happy Birthday, @kingarturo23 ???? pic.twitter.com/D7In8rhysB