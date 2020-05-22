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Тер Штеген близок к продлению соглашения с Барселоной

Испания
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Приключения немца в каталонских воротах

Тер Штеген близок к продлению соглашения с Барселоной
Новина українською

Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген в скором времени должен подписать новый трудовой договор с клубом. Издание Sport.es отмечает, что немецкий вратарь, его агент и боссы значительно продвинулись в переговорах.

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По информации источника, контракт будет заключен до июня 2025 года.

Еще в начале мая Тер Штеген отмечал: "У нас были предварительные переговоры, но я сказал, что мы должны сначала все обдумать. Вопрос отложен – на данный момент переговоров нет". Скорее всего, процесс приостановили из-за кризиса на фоне пандемии. Срок текущего контракта голкипера с "Барселоной" истекает в июне 2022 года.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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