Тер Штеген близок к продлению соглашения с Барселоной

Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген в скором времени должен подписать новый трудовой договор с клубом. Издание Sport.es отмечает, что немецкий вратарь, его агент и боссы значительно продвинулись в переговорах.

По информации источника, контракт будет заключен до июня 2025 года.

#PortadaSPORT ????



???? Ter Stegen, desbloqueado



???? Empieza a encarrilarse su renovación hasta 2025 pic.twitter.com/tt6um7uFKl — Diario SPORT (@sport) May 21, 2020

Еще в начале мая Тер Штеген отмечал: "У нас были предварительные переговоры, но я сказал, что мы должны сначала все обдумать. Вопрос отложен – на данный момент переговоров нет". Скорее всего, процесс приостановили из-за кризиса на фоне пандемии. Срок текущего контракта голкипера с "Барселоной" истекает в июне 2022 года.