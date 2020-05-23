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Кике Сетьен: Пьянич - прекрасный талант. Ракитич входит в мои планы

Испания
(1 голосов)

Наставник "Барсы" также высказался насчет Суареса, Умтити и Дембеле

Кике Сетьен: Пьянич - прекрасный талант. Ракитич входит в мои планы
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями насчет нескольких футболистов.

Насчет полузащитника "Юве" Пьянича:

"Я всегда говорил, что мне нравятся отличные игроки, а он прекрасный талант. Так можно сказать про многих, кого пресса связывает с клубом".

О Луисе Суаресе

"Он все еще не полностью восстановился, несмотря на тренировки с основным составом. Ему по-прежнему не хватает физической подготовки. Плюс Луису нужно обрести уверенность в себе. Он давно вышел из строя, и, думаю, он получит разрешение играть от медицинского штаба через три-четыре недели".

О Ракитиче

"Он входит в мои планы. Я не знаю, сколько времени на поле он провел в этом сезоне, но он знает, что я буду рассчитывать на него".

О Дембеле и Умтити

"Оба игрока, на возвращение которых я надеюсь. Дембеле все еще восстанавливается, проблемы Умтити менее серьезны, и я надеюсь, что он вернется в состав команды как можно скорее", – рассказал наставник "Барсы".

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В статье: Миралем Пьянич Луис Суарес Барселона Иван Ракитич Кике Сетьен Усман Дембеле Самюэль Умтити
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
23.05.2020 в 22:36
Ещё есть дель пьеро, Зе Роберто.. можно ими усилиться.. да просто Пьянич и яракитич нах никому не нужны за деньги:)) вот и входят в планы
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Барселиниус (землянин)
23.05.2020 в 21:20
Сетьена послушать, так все ему надо и все к нему входят. )) Хороший дядя, а главное добрый такой..
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Dimka26 (Чернигов)
23.05.2020 в 22:26
только наивный может верить, что с таким мямлей можно достичь невероятных успехов.
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Барселиниус (землянин)
23.05.2020 в 23:22
Ну, в таком случае я не из наивных, милостивый государь.
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