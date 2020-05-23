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Кике Сетьен: Пьянич - прекрасный талант. Ракитич входит в мои планы
Наставник "Барсы" также высказался насчет Суареса, Умтити и Дембеле
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями насчет нескольких футболистов.
Насчет полузащитника "Юве" Пьянича:
"Я всегда говорил, что мне нравятся отличные игроки, а он прекрасный талант. Так можно сказать про многих, кого пресса связывает с клубом".
О Луисе Суаресе
"Он все еще не полностью восстановился, несмотря на тренировки с основным составом. Ему по-прежнему не хватает физической подготовки. Плюс Луису нужно обрести уверенность в себе. Он давно вышел из строя, и, думаю, он получит разрешение играть от медицинского штаба через три-четыре недели".
О Ракитиче
"Он входит в мои планы. Я не знаю, сколько времени на поле он провел в этом сезоне, но он знает, что я буду рассчитывать на него".
О Дембеле и Умтити
"Оба игрока, на возвращение которых я надеюсь. Дембеле все еще восстанавливается, проблемы Умтити менее серьезны, и я надеюсь, что он вернется в состав команды как можно скорее", – рассказал наставник "Барсы".