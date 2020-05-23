Кике Сетьен: Пьянич - прекрасный талант. Ракитич входит в мои планы

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями насчет нескольких футболистов.

Насчет полузащитника "Юве" Пьянича:

"Я всегда говорил, что мне нравятся отличные игроки, а он прекрасный талант. Так можно сказать про многих, кого пресса связывает с клубом".

О Луисе Суаресе

"Он все еще не полностью восстановился, несмотря на тренировки с основным составом. Ему по-прежнему не хватает физической подготовки. Плюс Луису нужно обрести уверенность в себе. Он давно вышел из строя, и, думаю, он получит разрешение играть от медицинского штаба через три-четыре недели".

О Ракитиче

"Он входит в мои планы. Я не знаю, сколько времени на поле он провел в этом сезоне, но он знает, что я буду рассчитывать на него".

О Дембеле и Умтити

"Оба игрока, на возвращение которых я надеюсь. Дембеле все еще восстанавливается, проблемы Умтити менее серьезны, и я надеюсь, что он вернется в состав команды как можно скорее", – рассказал наставник "Барсы".