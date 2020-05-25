Годовщина чемпионства Атлетико под руководством Антича: это стало вершиной его карьеры

Для "Атлетико" чемпионство не является обыденностью как для "Барселоны" с "Реалом". За последние 43 года таких было два и сегодня – годовщина первого из них. В сезоне 1995/96 "матрасники" опередили конкурентов в Ла Лиге, а у руля той команды стоял Радомир Антич.

Он был известным футболистом, но стал еще более известным тренером. Единственный тренер, который работал и с "Барселоной", и с "Реалом", и с "Атлетико". Также работал с другими испанскими командами, такими как "Сельта", "Овьедо" и "Реал Сарагоса". Однако в списке его тренерских трофеев совсем немного достижений: Кубок Испании 1996 и чемпионство 1996. Это было вершиной его карьеры.

Именно в этот день, 25-го мая, 24 года назад состоялся поединок заключительного тура чемпионата Испании 1995/96 между "Атлетико" и "Альбасете". "Висенте Кальдерон" заполнился до отказа еще за час до начала игры. Очевидцы вспоминают, как тогда огромное количество людей собралось не только на трибунах стадиона, но и вокруг него. Настолько, что у команд были проблемы с заездом на арену. Испанские журналисты отмечают, что тогда заполнились бы трибуны еще одного "Кальдерона". Или даже двух.

"Атлетико" победил в том матче "Альбасете" со счетом 2:0 благодаря голам Диего Симеоне и Кико и добыл девятое в своей истории чемпионство и первое за последние девятнадцать лет. "Валенсия", которая шла следом, отстала в итоге на четыре очка. "Атлетико" набрал 87 баллов, добыл 26 побед и девять ничьих (семь матчей мадридцы проиграли). Показатель забитых - пропущенных – 73:32. Особенностью той команды было то, что с легкостью голы давались полузащитникам: Симеоне отличился 12 раз, Пантич – 10, Каминеро – 9. Нападающий Кико забил одиннадцать голов, а лучшим бомбардиром с шестнадцатью точными ударами стал Пенев.

Это была смелая команда со склонностью к результативному футболу. Игроки были сильными индивидуально, однако заслуга Антича заключалась в том, что все они работали как единое целое. Тем более, в том сезоне хорошо влились в состав новички – Молина, Санти, Пантич, Пенев.

За полтора месяца до этого, 10-го апреля 1996-го года, "Атлетико" в финале Кубка Испании благодаря голу все того же Милинко Пантича одолел "Барселону" и это был первый в истории команды сезон с золотым дублем. Можно считать, что первый и пока последний, потому как в сезоне 2013/14 к победе в Ла Лиге "матрасники" не добавили победу в Кубке. В 2014-м выиграли Суперкубок, но он ознаменовал начало нового футбольного года.

Для "Атлетико" это был самый успешный в истории сезон. Для Радомира Антича эти два трофея остались единственными в тренерской карьере. Создатель того успеха "матрасников" ушел из жизни совсем недавно – 6-го апреля 2020-го года.