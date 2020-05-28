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Реал может расстаться с Йовичем ради подписания лидера Лацио

Испания
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Это может быть грандиозный трансфер

Реал может расстаться с Йовичем ради подписания лидера Лацио
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" готов уже летом отпустить Луку Йовича. Сербский нападающий пока что проваливается в Испании и часто попадает в скандальные ситуации.

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Президент "сливочных" хочет получить пользу с сербского нападающего. По данным Don Balon, он готов обменять Йовича на Сергея Милинковича-Савича.

Полузащитник проводит текущий сезон на отличном уровне и вместе с "Лацио" претендует на Скудетто. На его счету 31 матч, а трансферная стоимость оценивается в 64 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Йовича хочет переманить "Милан".

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В статье: Реал (Мадрид) Лацио (Рим) Сергей Милинкович-Савич Лука Йович
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