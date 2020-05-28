Реал может расстаться с Йовичем ради подписания лидера Лацио

Мадридский "Реал" готов уже летом отпустить Луку Йовича. Сербский нападающий пока что проваливается в Испании и часто попадает в скандальные ситуации.

Президент "сливочных" хочет получить пользу с сербского нападающего. По данным Don Balon, он готов обменять Йовича на Сергея Милинковича-Савича.

Полузащитник проводит текущий сезон на отличном уровне и вместе с "Лацио" претендует на Скудетто. На его счету 31 матч, а трансферная стоимость оценивается в 64 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Йовича хочет переманить "Милан".